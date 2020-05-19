Трамп ежедневно принимает лекарство от малярии для профилактики COVID-19

ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что последнее время ежедневно принимает таблетку противомалярийного препарата гидроксихлорохин, употребление которого он рекламировал как лекарство от коронавируса и эффективность которого пока не доказана.
"Я принимаю его. Гидроксихлорохин. Прямо сейчас. Начал пару недель назад. Потому что я думаю, что он хорош, я слышал много хорошего. Если же он не помогает, хорошо, он мне не навредит. Его использовали 40 лет против малярии, от волчанки… Я принимаю его примерно полторы недели. Одну таблетку каждый день", - сказал он во вторник журналистам.
По его словам, это средство принимают многие врачи. Трамп добавил, что надеется на то, что скоро будет разработано другое средство, и он сможет отказаться от гидроксихлорохина. Он сообщил, что проконсультировался с врачом Белого дома.
"Он не рекомендовал мне. Но я спросил "Что вы думаете?", он ответил "Если хотите". Я сказал "Да, хочу", - рассказал президент.
Ранее Федеральное управление по контролю качества лекарственных препаратов США (FDA) предупредило об опасности побочных эффектов противомалярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин при лечении коронавируса COVID-19.
Трамп неоднократно позитивно отзывался о противомалярийных препаратах хлорохин и гидроксихлорохин для лечения COVID-19 и заявлял об обнадеживающих результатах лечения. Специалисты предупреждали, что заявления президента о препаратах, которые официально не были одобрены для лечения COVID-19, преждевременны и опасны. Специалисты указывали на риск принятия препаратов из-за возможных побочных эффектов.
Ранее медицинский портал medRxiv опубликовал предпринт исследования, согласно которому пациенты с коронавирусом в медицинских центрах в США, которые принимали гидроксихлорохин, имели более высокие показатели смертности, чем те, кто его не принимал.
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