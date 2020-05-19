Трамп ежедневно принимает лекарство от малярии для профилактики COVID-19

"Я принимаю его. Гидроксихлорохин. Прямо сейчас. Начал пару недель назад. Потому что я думаю, что он хорош, я слышал много хорошего. Если же он не помогает, хорошо, он мне не навредит. Его использовали 40 лет против малярии, от волчанки… Я принимаю его примерно полторы недели. Одну таблетку каждый день", - сказал он во вторник журналистам.