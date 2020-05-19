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Туризм
2020-05-19T00:22
https://ria.ru/20200519/1571646530.html
В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
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РИА Новости

В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы

00:22 19.05.2020
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© РИА Новости / Ирина НехорошкинаПляж отеля в Египте
Пляж отеля в Египте
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Пляж отеля в Египте. Архивное фото
КАИР, 19 мая – РИА Новости. Министерство туризма Египта сообщило в ночь на вторник, что уже 18 гостиниц на морских курортах Египта получили необходимый для возобновления работы сертификат о соответствии всем нормам здравоохранения, говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе ведомства.
Власти Египта 15 мая разрешили возобновить работу гостиниц с загрузкой до 25%, планируется увеличить загрузку гостиниц до 50% с 1 июня. Работа отелей, в том числе на курортах, будет разрешена для внутреннего туризма при условии наличия средств личной защиты, оборудованного медицинского пункта, средств дезинфекции при полной координации с министерством туризма Египта. Запрещены массовые мероприятия внутри гостиниц.
Также гостиница обязана оборудовать помещение на случай изоляции постояльцев с симптомами заболевания и подтвержденными анализами, в обязательном порядке будет необходима сдача экспресс-анализов сотрудниками на въездах в туристические города.
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Как сообщил помощник министра туризма Египта Абдельфаттах аль-Аси, с 15 мая совместный комитет минтуризма и минздрава проводил проверки в 27 гостиницах провинций Красное море, Южный Синай и средиземноморской провинции Матрух.
"Восемнадцать гостиниц в этих трех провинциях получили сертификат минтуризма, минздрава и Палаты гостиничных объектов о выполнении ими норм здравоохранения благодаря тому, что они соответствуют всем требованиям, установленным кабинетом министров по критериям ВОЗ", - приводятся слова аль-Аси в пресс-релизе.
Девять прошедших проверку отелей расположены на Красном море, семь – на Южном Синае и еще две – в провинции Матрух.
По словам аль-Аси, остальные девять гостиниц, не прошедшие проверку, будут осмотрены повторно, также комитет готов оценить состояние всех гостиниц, подавших просьбу о возобновлении деятельности.
Среди успешно прошедших проверку гостиниц как сетевые Four Seasons и Steigenberger, так и отели, не входящие в крупные сети.
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Министерство туризма призвало граждан Египта и турфирмы сотрудничать исключительно с гостиницами, получившими сертификат безопасности.
Египетское правительство закрыло туристические места и объекты в марте в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, также была закрыта значительная часть гостиниц на период дезинфекции и профилактических мер. До сих пор остаются закрытыми пляжи страны, однако официальный представитель кабмина страны Надир Саад заявил в воскресенье, что решение о закрытии пляжей не касается тех, что расположены на территориях прошедших проверку отелей.
Центральный банк Египта сообщил 31 марта, что доходы Египта от туризма в 2019 году достигли рекордного уровня, превысив 13 миллиардов долларов, страну посетили порядка 13,1 миллиона туристов. При этом член палаты турфирм Египта Карим Мухсин ранее сообщил РИА Новости, что прибыль туротрасли в марте-мае этого года, как ожидается, будет нулевой.
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