В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы

КАИР, 19 мая – РИА Новости. Министерство туризма Египта сообщило в ночь на вторник, что уже 18 гостиниц на морских курортах Египта получили необходимый для возобновления работы сертификат о соответствии всем нормам здравоохранения, говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе ведомства.

Власти Египта 15 мая разрешили возобновить работу гостиниц с загрузкой до 25%, планируется увеличить загрузку гостиниц до 50% с 1 июня. Работа отелей, в том числе на курортах, будет разрешена для внутреннего туризма при условии наличия средств личной защиты, оборудованного медицинского пункта, средств дезинфекции при полной координации с министерством туризма Египта. Запрещены массовые мероприятия внутри гостиниц.

Также гостиница обязана оборудовать помещение на случай изоляции постояльцев с симптомами заболевания и подтвержденными анализами, в обязательном порядке будет необходима сдача экспресс-анализов сотрудниками на въездах в туристические города.

Как сообщил помощник министра туризма Египта Абдельфаттах аль-Аси, с 15 мая совместный комитет минтуризма и минздрава проводил проверки в 27 гостиницах провинций Красное море, Южный Синай и средиземноморской провинции Матрух.

"Восемнадцать гостиниц в этих трех провинциях получили сертификат минтуризма, минздрава и Палаты гостиничных объектов о выполнении ими норм здравоохранения благодаря тому, что они соответствуют всем требованиям, установленным кабинетом министров по критериям ВОЗ", - приводятся слова аль-Аси в пресс-релизе.

Девять прошедших проверку отелей расположены на Красном море, семь – на Южном Синае и еще две – в провинции Матрух.

По словам аль-Аси, остальные девять гостиниц, не прошедшие проверку, будут осмотрены повторно, также комитет готов оценить состояние всех гостиниц, подавших просьбу о возобновлении деятельности.

Среди успешно прошедших проверку гостиниц как сетевые Four Seasons и Steigenberger, так и отели, не входящие в крупные сети.

Министерство туризма призвало граждан Египта и турфирмы сотрудничать исключительно с гостиницами, получившими сертификат безопасности.

Египетское правительство закрыло туристические места и объекты в марте в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, также была закрыта значительная часть гостиниц на период дезинфекции и профилактических мер. До сих пор остаются закрытыми пляжи страны, однако официальный представитель кабмина страны Надир Саад заявил в воскресенье, что решение о закрытии пляжей не касается тех, что расположены на территориях прошедших проверку отелей.