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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T00:19
https://ria.ru/20200519/1571646435.html
МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
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РИА Новости

МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19

00:19 19.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) принял решение выделить Узбекистану 375 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом, сообщил фонд.
"Исполнительный совет МВФ одобрил выделение 375 миллионов долларов США в рамках механизма быстрого кредитования и инструмента быстрого финансирования для поддержки борьбы Узбекистана с пандемией COVID-19", - говорится в заявлении фонда.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МВФУзбекистанЭкономика
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