В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
"Я предполагаю, что к июлю месяцу, несмотря на то, что мы с вами все выйдем и надо постепенно выходить, и освобождаются от такого понятия, как карантин... к июлю вы забудете о нас и не будете нас приглашать", - сказала Малинникова в эфире передачи "Док-ток" на Первом канале.
Она отметила, что тенденция к снижению заболеваемости в России идет, и даже если в ближайшее время будут всплески, они не будут пиковыми.
В России, по последним данным, выявили 290 678 случаев COVID-19. Из этого числа 2722 пациента скончались, более 70 тысяч человек выздоровели.
Россиян попросили в период эпидемии не выходить из дома без крайней необходимости. Во многих регионах введен пропускной режим, в ряде субъектов необходимо носить маски в общественных местах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.