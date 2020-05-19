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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T00:31
https://ria.ru/20200519/1571646318.html
В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_0:282:3072:2010_1036x0_80_0_0_8dc8032943ba7761192671142f09a7d9.jpg
РИА Новости

В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом

00:14 19.05.2020 (обновлено: 00:31 19.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.

"Я предполагаю, что к июлю месяцу, несмотря на то, что мы с вами все выйдем и надо постепенно выходить, и освобождаются от такого понятия, как карантин... к июлю вы забудете о нас и не будете нас приглашать", - сказала Малинникова в эфире передачи "Док-ток" на Первом канале.

Она отметила, что тенденция к снижению заболеваемости в России идет, и даже если в ближайшее время будут всплески, они не будут пиковыми.
В России, по последним данным, выявили 290 678 случаев COVID-19. Из этого числа 2722 пациента скончались, более 70 тысяч человек выздоровели.
Россиян попросили в период эпидемии не выходить из дома без крайней необходимости. Во многих регионах введен пропускной режим, в ряде субъектов необходимо носить маски в общественных местах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЕлена МалинниковаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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