В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом

"Я предполагаю, что к июлю месяцу, несмотря на то, что мы с вами все выйдем и надо постепенно выходить, и освобождаются от такого понятия, как карантин... к июлю вы забудете о нас и не будете нас приглашать", - сказала Малинникова в эфире передачи "Док-ток" на Первом канале.