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В Саратовской области пропали двое детей
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РИА Новости

В Саратовской области пропали двое детей

00:10 19.05.2020
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© Фото : предоставлено "Лизой Алерт"Сотрудник отряда "Лиза Алерт"
Сотрудник отряда Лиза Алерт
© Фото : предоставлено "Лизой Алерт"
САРАТОВ, 18 мая - РИА Новости. Двое мальчиков 10 и 12 лет пропали в понедельник в городе Энгельс Саратовской области, волонтеры подключились к поискам школьников, сообщил поисковый отряд "Лиза Алерт".
"(Мальчики) 12 лет и... 10 лет. Саратовская область, г. Энгельс. Восемнадцатого мая ушли из дома и не вернулись", - говорится в сообщении на сайте "Лиза Алерт".
Как уточняется на странице отряда "Лиза Алерт" Саратовской области в соцсети "ВКонтакте", дети самовольно покинули дом и "есть свидетельства, подтверждающие их передвижение по городу".
"В связи с данным обстоятельством, а также в связи со сложной эпидемиологической обстановкой отряд совместно с сотрудниками полиции ведет поисковые мероприятия автономными группами. Людей на поиске хватает", - отмечается в сообщении.
Младший из мальчиков был одет в синий свитер и джинсы, а старший - в серую олимпийку с капюшоном и надписью на груди светлыми буквами, белую футболку с длинными рукавами, синие джинсы, серые кроссовки с розовыми вставками.
Всех, кому что-то известно об их местонахождении, просят обратиться к инфоргам поисковиков.
Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
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