В Саратовской области пропали двое детей

САРАТОВ, 18 мая - РИА Новости. Двое мальчиков 10 и 12 лет пропали в понедельник в городе Энгельс Двое мальчиков 10 и 12 лет пропали в понедельник в городе Энгельс Саратовской области , волонтеры подключились к поискам школьников, сообщил поисковый отряд "Лиза Алерт".

"(Мальчики) 12 лет и... 10 лет. Саратовская область, г. Энгельс . Восемнадцатого мая ушли из дома и не вернулись", - говорится в сообщении на сайте "Лиза Алерт".

Как уточняется на странице отряда "Лиза Алерт" Саратовской области в соцсети "ВКонтакте", дети самовольно покинули дом и "есть свидетельства, подтверждающие их передвижение по городу".

"В связи с данным обстоятельством, а также в связи со сложной эпидемиологической обстановкой отряд совместно с сотрудниками полиции ведет поисковые мероприятия автономными группами. Людей на поиске хватает", - отмечается в сообщении.

Младший из мальчиков был одет в синий свитер и джинсы, а старший - в серую олимпийку с капюшоном и надписью на груди светлыми буквами, белую футболку с длинными рукавами, синие джинсы, серые кроссовки с розовыми вставками.

Всех, кому что-то известно об их местонахождении, просят обратиться к инфоргам поисковиков.