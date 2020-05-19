Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T00:00
https://ria.ru/20200519/1571646074.html
Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569743315_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_ba3a247de76c5aa513f506e0a7ec9823.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24

00:00 19.05.2020
138
© Sputnik / Перейти в фотобанкМедики на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
Медики на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
© Sputnik
Перейти в фотобанк
СУХУМ, 18 мая - РИА Новости. Коронавирус в Абхазии подтвердился у четырех курсантов, вернувшихся из России, таким образом, общее число выявленных больных COVID-19 в республике возросло до 24, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
Ранее сообщалось, что число жителей Абхазии, заболевших коронавирусом, выросло до 20, выздоровевших - 3, выписанных из обсервации - 21. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.
"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 88 человек. У четырех из них диагноз COVID-19 подтвержден. Все они будут отправлены в Гудаутский госпиталь", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 52 человека в течение суток будут выписаны из обсервации, все они военные курсанты, тесты на коронавирус у них отрицательные. "У трех пациентов, накануне стационированных в Гудаутский госпиталь, состояние удовлетворительное, без отрицательной динамики", - отмечают в оперштабе.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Ранее сообщалось, что карантинные меры из-за коронавирусной инфекции продлены в Абхазии до 1 июня, но 15 мая открылись объекты общественного питания с определенными санитарно-эпидемиологическими условиями, в том числе с соблюдением социальной дистанции внутри объектов, а также запущено движение междугороднего транспорта. При этом до 1 июня остаются закрытыми дошкольные, школьные и высшие учебные заведения, но разрешено проведение выпускных экзаменов в школах, колледжах, университетах с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований.
Также до 1 июня запрещена туристическая и экскурсионная деятельность, работа учреждений культуры, проведение массовых мероприятий, деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на границе с РФ, оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме. Кроме того, до 1 июня остаются ограничения на пересечение российско-абхазской границы.
В Абхазии из-за пандемии закрыты границы с Россией и Грузией. С 28 марта по 20 апреля действовало чрезвычайное положение. С 20 апреля возобновлена работа продуктовых и сельскохозяйственных рынков. Также отменен комендантский час в Гагрском и Галском районах. С 1 мая возобновлено движение общественного транспорта - внутригородского и пригородного. Открыты парикмахерские, салоны красоты, косметологические салоны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАбхазияОбщество
Рекомендуем
Тестирование на коронавирус
В Приднестровье за сутки умерли три человека с COVID-19
Президент США Дональд Трамп на заводе Honeywell, который производит защитные маски, в Фениксе, штат Аризона
Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Вице-президент Южного Судана и его жена заразились коронавирусом
Шасси пассажирского самолета
Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
Здание Счетной палаты РФ
В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
Пляж отеля в Египте
В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
Президент США Дональд Трамп
Трамп раскритиковал расследование о выгуле собаки Помпео его сотрудниками
Логотип социальной сети Twitter
Эксперты оценили перспективы Twitter в России
Продавец раскладывает свой товар на прилавке на Дорогомиловском рынке в Москве
Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
Закрытая из-за пандемии коронавируса COVID-19 мечеть в столице Судана городе Хартум
В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
Сотрудник отряда Лиза Алерт
В Саратовской области пропали двое детей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Названа стартовая цена на новый Volkswagen Polo
01:26Минтруд не рассматривал вариант раздать средства ФНБ
01:24CNN: уволенный инспектор госдепа расследовал продажу США оружия Эр-Рияду
01:22В Чили четыре министра отправились на карантин после общения с сенаторами
01:20В России снизилось число школьников с лишним весом, заявили в ВОЗ
01:17В России стало меньше школьников, употреблявших алкоголь, заявили в ВОЗ
01:15В Минтруде рассказали о мерах по поддержке семей с детьми
01:11СМИ: офис Гордона в Киеве забросали яйцами после интервью с Гиркиным
01:05СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
00:57В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
00:51В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
Лента новостейМолния