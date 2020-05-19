Что смотреть онлайн 19 мая. Расписание трансляций

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Сегодня в театре Вахтангова первый спектакль его нынешнего художественного руководителя Римаса Туминаса, в Ленкоме "Женитьба" в постановке Марка Захарова, а в "Геликон-опере" — "Кофейная кантата" Баха. Что еще интересного сегодня в Сети — в подборке РИА Новости.