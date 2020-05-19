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Культура
2020-05-19T00:00
https://ria.ru/20200519/1571645087.html
Что смотреть онлайн 19 мая. Расписание трансляций
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571644260_0:159:2931:1808_1036x0_80_0_0_eb11308002d77a07291ff73e323880c0.jpg
РИА Новости

Что смотреть онлайн 19 мая. Расписание трансляций

00:00 19.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ВяткинСцена из спектакля по пьесе Н.Гоголя "Ревизор" в постановке Римаса Туминаса в Театре им. Евг. Вахтангова в Москве. Роль Хлестакова исполняет актер Олег Макаров (в центре).
Сцена из спектакля по пьесе Н.Гоголя Ревизор в постановке Римаса Туминаса в Театре им. Евг. Вахтангова в Москве. Роль Хлестакова исполняет актер Олег Макаров (в центре).
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Сегодня в театре Вахтангова первый спектакль его нынешнего художественного руководителя Римаса Туминаса, в Ленкоме "Женитьба" в постановке Марка Захарова, а в "Геликон-опере" — "Кофейная кантата" Баха. Что еще интересного сегодня в Сети — в подборке РИА Новости.

Утро

С 2:30 (19 мая) до 1:30 (20 мая) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна запись 2017 года "Идоменея" Вольфганга Амадея Моцарта. Постановка Жана-Пьера Поннеля, дирижер Джеймс Ливайн. В ролях: Надин Сьерра, Эльза ван ден Хевер, Элис Кут, Мэтью Поленцани, Алан Опье.
В 12:00 Третьяковская галерея приглашает на экскурсию куратора Елены Герасимовой по выставке скульптуры "Книга природы". Экспонаты предоставлены Палеонтологическим музеем и московскими скульпторами для проекта "Язык скульптуры по Брайлю".
В 12:00 в YouTube-канале РАМТа появится вторая глава романа "Лада, или Радость" Тимура Кибирова о счастливой любви в российской глубинке, по которому в 2013 году Марина Брусникин поставила спектакль. Актеры Нелли Уварова, Татьяна Матюхова, Алексей Блохин, Наталья Чернявская, Александра Акинтьева, Анна Ковалева, Владислав Погиба и Александр Гришин прочитают роман с авторскими комментариями и личными замечаниями. Первую главу можно посмотреть там же.
Актриса Нелли Уварова
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День

В 14.00 Детский музыкальный театр "Зазеркалье" на онлайн-фестивале #безантракта покажет мюзикл "Старик Хоттабыч" по книге Лазаря Лагина. Постановка Александра Петрова, музыкальный руководитель Артур Ераносов.
В 16.00 на YouTube-канале детского музыкального театра имени Наталии Сац начнется сказка "Морозко" Михаила Красева. Постановка Владимира Акулова.
Учемский музей. Вид с воды.
Вчера, 08:00Культура
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В 17:00 Пермский театр оперы и балета представит фильм-концерт в серии "Легенды Пермского театра" о солистах Владимире Елине (бас) и Ольге Захаровой (лирико-колоратурное сопрано).
В 17.00 Пермский академический Театр-Театр на сутки открывает доступ к спектаклю по мотивам повести Людмилы Улицкой "Веселые похороны". Режиссер Анджей Бубень.
В 18:00 Владимирский театр кукол приглашает на "Сказку о рыбаке и рыбке" Пушкина. Постановка Антона Балабаева.

Вечер

В 19.00 Театр Вахтангова покажет "Ревизор" по пьесе Гоголя. В ролях: Сергей Маковецкий, Людмила Максакова, Юрий Чурсин, Леонид Бичевин. Спектакль стал первой работой Римаса Туминаса в театре Вахтангова. Премьера состоялась в 2002 году.
В 19.00 Малый театр откроет доступ к спектаклю "Бешеные деньги" по пьесе Александра Островского. Постановка Виталия Иванова.
В 19:00 в проекте "Большие гастроли" предлагают посмотреть мюзикл Новосибирского музыкального театра "Сирано де Бержерак", композитор Владимир Баскин. Режиссер-постановщик Александр Лебедев.
В 19.00 Ленком покажет "Женитьбу" по Гоголю. Постановка Марка Захарова. Премьера состоялась в 2007 году. В ролях Леонид Броневой, Александр Збруев, Александра Захарова, Инна Чурикова, Татьяна Кравченко, Виктор Раков, Дмитрий Певцов, Иван Агапов.
В 19:00 Московская консерватория представит запись 2018 года концерта Симфонического оркестра Московской консерватории под управлением Анатолия Левина. На скрипке солирует Сергей Гиршенко. В программе "Шотландская фантазия" Макса Христиана Фридриха Бруха.
В 19:00 "Геликон-опера" начнет трансляцию "Кофейной кантаты". Жанр создатели определяют как музыкальные сеансы с дегустацией кофе. Либретто Пикандера и неизвестного автора (возможно, И. С. Баха). Режиссер-постановщик Олег Ильин. Режиссер Александр Бородовский.
В 19:30 Театр "Шаубюне" открывает доступ к постановке своего художественного руководителя Томаса Остермайера в московском Театре Наций "Фрекен Жюли" по А. Стриндбергу в адаптации Михаила Дурненкова. В главных ролях: Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд.
© Фото : Кирилл ИосипенкоЕвгений Миронов и Чулпан Хаматова в сцене из спектакля "Фрекен Жюли" в Театре Наций
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в сцене из спектакля Фрекен Жюли в Театре Наций
1 из 5
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в сцене из спектакля "Фрекен Жюли" в Театре Наций
© Фото : Кирилл Иосипенко
© Фото : Кирилл ИосипенкоЕвгений Миронов в сцене из спектакля "Фрекен Жюли" в Театре Наций
Евгений Миронов в сцене из спектакля Фрекен Жюли в Театре Наций
2 из 5
Евгений Миронов в сцене из спектакля "Фрекен Жюли" в Театре Наций
© Фото : Кирилл Иосипенко
© Фото : Кирилл ИосипенкоЮлия Пересильд в сцене из спектакля "Фрекен Жюли" в Театре Наций.
Сцена из спектакля Фрекен Жюли в Театре Наций
3 из 5
Юлия Пересильд в сцене из спектакля "Фрекен Жюли" в Театре Наций.
© Фото : Кирилл Иосипенко
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер, руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов на репетиции спектакля "Фрекен Жюли" по пьесе Августа Стринберга.
Е.Миронов на репетиции спектакля “Фрекен Жюли” в Театре Наций
4 из 5
Актер, руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов на репетиции спектакля "Фрекен Жюли" по пьесе Августа Стринберга.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер, руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов (в центре) на репетиции спектакля "Фрекен Жюли" по пьесе Августа Стринберга.
Е.Миронов на репетиции спектакля “Фрекен Жюли” в Театре Наций
5 из 5
Актер, руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов (в центре) на репетиции спектакля "Фрекен Жюли" по пьесе Августа Стринберга.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 5
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в сцене из спектакля "Фрекен Жюли" в Театре Наций
© Фото : Кирилл Иосипенко
2 из 5
Евгений Миронов в сцене из спектакля "Фрекен Жюли" в Театре Наций
© Фото : Кирилл Иосипенко
3 из 5
Юлия Пересильд в сцене из спектакля "Фрекен Жюли" в Театре Наций.
© Фото : Кирилл Иосипенко
4 из 5
Актер, руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов на репетиции спектакля "Фрекен Жюли" по пьесе Августа Стринберга.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
5 из 5
Актер, руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов (в центре) на репетиции спектакля "Фрекен Жюли" по пьесе Августа Стринберга.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В 21.00 Венская опера приглашает посмотреть спектакль "Вольный стрелок" Вебера. Постановка Кристиана Рата, дирижер Томаш Нетопил. В ролях: Адриан Эред, Камилла Нилунд, Даниела Фалли и другие.
Кадр из онлайн-спектакля Владислава Наставшева Черновик
13 мая, 08:00Культура
Киберспектакли, Zoom-пьесы, веб-постановки: как театр переходит в онлайн
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КультураТеатрОпераНовости культурыГеликон-ОпераМалый театрЛенкомТеатр имени Е. Вахтангова
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