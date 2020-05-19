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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T12:58
https://ria.ru/20200519/1571643649.html
С короной на голове. Наплевав на карантин, люди едут заражать
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569088503_0:0:3074:1729_1036x0_80_0_0_1c4e8ea855d7970fb22ccb5bd106f571.jpg
РИА Новости

С короной на голове. Наплевав на карантин, люди едут заражать

08:00 19.05.2020 (обновлено: 12:58 19.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на Красной площади в Москве
Сотрудники правоохранительных органов на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Пока одни честно соблюдают режим самоизоляции и не выходят в магазин без маски и перчаток, другие спокойно разъезжают по стране. На Курилах разыгралась почти детективная история. Водолаз из Дагестана с подтвержденным позднее COVID-19 решил не дожидаться результатов анализов и отправился на вахту. В итоге под угрозой заражения оказалось больше ста человек — сотрудники отеля, где он останавливался, экипаж судна, где работал, а также пассажиры теплохода, на котором добирался до острова Кунашир. Причем это далеко не единственный случай, когда люди плюют на самоизоляцию и путешествуют по России.

"Осел в отеле на Кунашире"

О первом заболевшем коронавирусом на Курилах стало известно 15 мая. Тогда же глава Южно-Курильского городского округа выступил с обращением о введении на островах ЧС. "Анонсированные ранее послабления режима самоизоляции отменяются, — сообщил Вячеслав Власенко. — Закрываются промышленные магазины. Прекращается авиационное и морское сообщение с островом Шикотан. Гражданам запрещено покидать остров Кунашир…"
Для Курил, которые только несколько дней как вышли из карантина, это был настоящий удар. Выяснилось, что вирус на острова завез водолаз из Дагестана — он пересек всю страну, чтобы поработать во время путины на рыболовецком судне в Охотском море.
Медицинский работник в Филатовской больнице
15 мая, 04:44Распространение нового коронавируса
На Курилах выявили первый случай заражения коронавирусом
В Южно-Сахалинск нулевой пациент прибыл рейсом из Москвы 13 мая. Как добирался из Дагестана, сейчас выясняют. В аэропорту у него взяли мазок на коронавирус. Первый дал отрицательный результат. "Но в нашем регионе всем прибывающим делают два теста с разницей в один день, — объяснили РИА Новости в пресс-службе правительства Сахалинской области. — Этот человек должен был сутки провести в Южно-Сахалинске, дождаться отрицательных результатов второго тестирования и только после этого следовать к месту работы".
Однако гость из южной республики медлить не стал: в тот же день отправился на остров Кунашир. Сел на теплоход — теперь все пассажиры судна 14 дней будут под медицинским наблюдением. У них взяли мазки, пока заболевших не выявили. Как уточняют в пресс-службе правительства региона, даже с двумя отрицательными тестами на коронавирус прибывший должен был выдержать двухнедельную обсервацию. "Поскольку его пригласили по трудовому договору, находиться в изоляции следовало на территории работодателя. То есть на острове Кунашир, где обязаны были обеспечить помещение для обсервации".
До работодателя житель Дагестана почему-то не доехал — осел в отеле в Южно-Курильске. Встретился с сослуживцем, гулял по поселку. В итоге самого водолаза, как только пришел положительный результат, бортом санавиации госпитализировали в инфекционную больницу. Но цепочка не завершилась. Выяснилось, что одним рейсом с ним летел моторист судна. О контакте он не сообщил: вместо этого как ни в чем не бывало явился на работу. Теперь весь экипаж — а это 32 человека — отправили на карантин.
Сотрудницы в лаборатории
16 мая, 10:42Распространение нового коронавируса
У приехавшего на Сахалин жителя Белоруссии выявили коронавирус
Всего за последние дни на Сахалин прибыли шестеро инфицированных. Четверо, как и гость из Дагестана, — на путину. Двое — из Новосибирска, еще двое — из Москвы.

"Уехали не по своей воле"

Шестнадцатого мая мэр Воркуты Игорь Гурьев в радиоэфире сообщил, что в город приехала семья с подтвержденным COVID-19. При этом медицинские заключения у них на руках якобы были. Сейчас с ситуацией разбирается Роспотребнадзор.
Сразу после выхода программы воркутинцы буквально разорвали соцсети. "Они вообще-то знали, что больны! Но все равно отправились через полстраны — заражать. В поезде, в такси…"
"Люди с подтвержденным диагнозом и запретом на выход из дома пересекли полстраны на пассажирском поезде? Как такое может быть?" — возмущались северяне.
В комментариях некая женщина, утверждающая, что знает эту семью, объяснила, что вроде как взять билеты на поезд их вынудили. "Они уехали из Подмосковья (будучи больными) не по своей воле. <…> Им выписали справки и отправили домой, так как они не были в тяжелом состоянии. Сказали: "Лечитесь дома, здесь мест нет".
Врач скорой медицинской помощи
21 апреля, 17:23Распространение нового коронавируса
Власти Коми ограничили въезд в ряд городов из-за коронавируса
Оперативно связаться с комментатором не получилось. Но эту версию РИА Новости подтвердил еще один источник, знакомый с ситуацией. "Инфицированная семья — мать-пенсионерка с сыном — гостили у дальних родственников в Подмосковье. Почувствовали себя неважно. Утверждают, что обратились в клинику, где им сделали КТ, обнаружили пневмонию и порекомендовали лечиться по месту прописки. В Воркуте они добровольно обратились в больницу".
В то же время, как объяснил обозревателю РИА Новости другой источник, каких-либо документов, подтверждающих это, семья профильным ведомствам не смогла предоставить. "У них на руках были только данные КТ — там указана пневмония. Возможно, они знали об этом диагнозе — но не о коронавирусе".

"Заболела уже после прилета"

Другой резонансный случай: в начале мая из Москвы в Нижневартовск (Республика Коми) на самолете прилетела девочка-подросток, зараженная коронавирусом. Об этом на заседании местного оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 рассказал глава города Василий Тихонов. После чего 34 пассажира рейса и семь сотрудников аэропорта отправили на самоизоляцию, у них взяли тесты на COVID-19.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в защитных масках
Сотрудники полиции в защитных масках
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции в защитных масках
Информацию о нарушительнице передали в полицию. Правда, во время проверки состава преступления не нашли. Как выяснилось, девушка прилетела в республику без каких-либо признаков заболевания. "Она училась в Москве, а когда всех перевели на дистанционное обучение, решила вернуться домой. Почувствовала себя плохо через три дня после прилета в Нижневартовск. Тут же обратилась в поликлинику и сдала тест. Сейчас проходит лечение. Изначально в Роспотребнадзоре СМИ предоставили неточную информацию. Мы составили отказной материал", — прокомментировали агентству в полиции.

"Все эти карантинные дела"

Еще один показательный инцидент произошел в Сочи. Восемнадцатого мая Адлеровский районный суд арестовал на трое суток нарушителя, пытавшегося сбежать из обсерватора. Известно, что ему 27 лет, на курорт он пожаловал из Иркутской области. На записи с камер наблюдения видно, как молодой человек в майке и шортах стоит у дверей пансионата, переоборудованного под обсерватор. Когда к нему подходят сотрудники Росгвардии, дает деру и делает круг вдоль палисадника. Помимо ареста, ему выписали штраф в 15 тысяч рублей. Почему он решил бежать от росгвардейцев, так и осталось непонятным.
Скриншот видео, где молодой человек из Иркутска убегает от росгвардейца в обсерваторе Сочи
Скриншот видео, где молодой человек из Иркутска убегает от росгвардейца в обсерваторе Сочи
Скриншот видео, где молодой человек из Иркутска убегает от росгвардейца в обсерваторе Сочи
Надо сказать, что россияне довольно часто заглядывают на курорты, несмотря на строгие ограничения. От этого очень страдает Крым. Так, жителей Ялты возмутила блогер Адель Сергеенкова, которая в разгар карантина с друзьями решила прокатиться по полуострову на автофургоне. На видео девушка рассказывает, что, несмотря на запрет размещения гостей, им за две тысячи любезно распахнул двери один из ялтинских отелей. Судя по ролику, это самый центр города, улица Дражинского, прямо под гостиницей — закрытый для прогулок Массандровский пляж.
"Это такое время, которое будут потом описывать в учебниках, проходить в школе. Все эти карантинные дела, — объясняла она подписчикам на балконе отеля с видом на море. — Видеть своими глазами опустевшее, некогда кишащее людьми морское побережье, это просто непередаваемо…"
К сожалению, госпожа Сергеенкова, чьи посты собирают сотни тысяч лайков, не понимает, что из-за таких, как она, морское побережье не увидят еще долго даже местные жители.
81174923366
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Распространение нового коронавирусаСамоизоляцияЯлтаМоскваНижневартовскМосковская область (Подмосковье)Республика КрымОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
В 18-ом веке единственным действенным методом обеспечения карантина была залповая стрельба на поражение. Существует достаточно много беспримерно наглых, эгоистичных людей, которым не просто плевать на других, им чужие беды доставляют удовольствие и дополнительно стимулируют на распространение вируса. По сути это такие "скромные" и трусливые маньяки-убийцы, которые напрямую убивать людей боятся, а вот так - вирусом, считают безопасным.
19 мая, 10:37
niknazr
82100325
В сети видео есть из Сочи: человек просто стоял у подъезда в трусах и майке сомнительно что он так собирался куда то бежать подошли росгвардейцы сделал от них круг по внутреннему двору и забежал обратно - просто размял мышцы, кто их за ним бегать заставлял не понятно, за что такой приличный штраф не понятно. Человеческого отношения к людям не видно
19 мая, 10:26
ВВВладимир В
36221366
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