У детей обнаружили редкий воспалительный синдром. Причина в коронавирусе?

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Альфия Еникеева, Татьяна Пичугина. В мире сотни подозрительных случаев смертельно опасного воспалительного заболевания среди детей. Во В мире сотни подозрительных случаев смертельно опасного воспалительного заболевания среди детей. Во Франции скончался ребенок, на прошлой неделе трое — в США . У всех положительный тест на коронавирус. Врачи говорят о тяжелом осложнении, которое может наступить после перенесенной инфекции, даже в бессимптомной форме.

Педиатры сигнализируют об опасности

В первых сообщениях о COVID-19, поступавших в январе из КНР , о заболевших детях не упоминали. Только в начале марта, после массового обследования жителей китайской провинции Ухань на антитела к SARS-CoV-2, выяснилось , что ребенок тоже может заразиться. Как считалось, без серьезных последствий.

Однако в апреле ученые обнародовали данные о росте числа случаев у детей Кавасаки-подобного синдрома, при котором развивается воспаление кровеносных сосудов — васкулит, возникает лихорадка.

Нью-Йорке , одном из эпицентров эпидемии в США, так было у нескольких десятков инфицированных детей.

В итальянском Бергамо в госпитале Папы Иоанна XXIII с 18 февраля по 20 апреля эту болезнь заподозрили у десяти пациентов. У восьмерых в крови обнаружили антитела к коронавирусу. Для сравнения: за предыдущие пять лет в клинике выявили лишь 19 больных с этим диагнозом. Рост — в 30 раз. Итальянские ученые прогнозируют , что подобного стоит ожидать во всех странах, охваченных COVID-19.

© Lucio Verdoni et al., 2020 Частота заболеваемости синдромом Кавасаки в педиатрическом отделении госпиталя Папы Иоанна XXIII в Бергамо (Италия) за последние пять лет © Lucio Verdoni et al., 2020 Частота заболеваемости синдромом Кавасаки в педиатрическом отделении госпиталя Папы Иоанна XXIII в Бергамо (Италия) за последние пять лет

Во Франции с 27 апреля по 7 мая у 17 несовершеннолетних пациентов больницы Некер Парижского университета диагностировали болезнь Кавасаки . В предыдущие два года таких было не больше одного в две недели. Только у восьмерых наблюдали полную форму патологии, у остальных некоторые симптомы отсутствовали. У семи синдром развился вслед за COVID-19, и почти у всех были антитела.

В пятницу, 15 мая, об опасном воспалительном синдроме у детей заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

"In the past weeks, reports from Europe & North America have described a small number of children being admitted to intensive care units with a multisystem inflammatory condition with some features similar to Kawasaki’s disease and toxic shock syndrome"-@DrTedros #COVID19 — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 15, 2020

Загадочное заболевание

"Еще до пандемии были работы, показывающие, что коронавирус может провоцировать болезнь Кавасаки — самый распространенный системный васкулит у детей, который развивается в результате аномального иммунного ответа генетически предрасположенного организма на разнообразные инфекции. Но связи с определенным возбудителем нет. Заболевание, о котором сейчас сообщают в США, а также в европейских странах, например в Италии , — это не синдром Кавасаки. По симптоматике очень похоже, но есть несколько важных отличий, из-за чего пациентов с этим осложнением приходится лечить по-другому. В частности, они хуже отвечают на терапию иммуноглобулинами", — рассказывает РИА Новости заведующий кафедрой педиатрии Медицинского института РУДН доктор медицинских наук Дмитрий Овсянников

Важное отличие — возраст пациентов. Итальянцы и американцы говорят о детях от шести до одиннадцати лет. А болезнь Кавасаки обычно развивается до пяти лет, пик приходится на младенцев девяти-одиннадцати месяцев.

По словам ученого, у болезни Кавасаки очень четкие диагностические критерии.

"Температура выше 38 градусов держится более пяти дней, сухие, красные, растрескавшиеся губы, отек кожи кистей и стоп, конъюнктивит, увеличение лимфатических узлов, сыпь. Кроме того, отмечают боль в животе и диарею. Все эти симптомы очень легко спутать с кишечной инфекцией, ОРВИ, аллергией, скарлатиной, корью. Но в контексте нынешней эпидемии при комбинации данных признаков в первую очередь стоит подумать о болезни Кавасаки и при малейших симптомах обратиться за медицинской помощью. Судя по работам зарубежных коллег, своевременная диагностика очень важна. Потому что Кавасаки-подобный синдром может развиваться молниеносно", — подчеркивает врач.

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов также отмечает, что речь идет не о синдроме Кавасаки, а о системном воспалительном ответе с токсическим шоком, который может возникать через 14-30 дней после острой фазы коронавирусной инфекции. Сопровождается поражением артерий малого и среднего калибра, миокарда, почек, кожи, других органов и систем организма.

© Иллюстрация РИА Новости Симптомы синдрома Кавасаки © Иллюстрация РИА Новости

"В Москве не известно ни одного случая ковид-ассоциированного синдрома Кавасаки. С 2012 по 2019 год это заболевание выявили более чем у двухсот детей, лечившихся в Морозовской детской больнице. Пока динамика не меняется. Но, на мой взгляд, увеличения числа случаев Кавасаки-подобной болезни вполне можно ожидать в июне. Я не знаю официальную статистику по заболеваемости детей коронавирусной инфекцией, однако они болеют. И часто — бессимптомно. Поэтому если ребенок перенес COVID-19 — неважно, в какой форме — и через месяц вдруг покрылся сыпью, поднялась температура, увеличились лимфоузлы, обязательно надо заподозрить болезнь Кавасаки", — считает Овсянников.

Пробелы в статистике

Причины синдрома системного воспалительного ответа с токсическим шоком (или Кавасаки-подобного синдрома) неизвестны. Его связь с инфицированием SARS-CoV-2 еще предстоит выяснить — аналитических работ здесь пока очень мало.

"В России сейчас накапливается информация об этом. Однако общемировая статистика может не отражать реальной картины, поскольку не все страны знают, сколько инфицированных среди бессимптомных носителей. Сложность еще и в том, что детей с проявлениями новой коронавирусной инфекции в целом гораздо меньше, чем взрослых, так как она нередко протекает у них без клинической симптоматики, соответственно, и в поле зрения врачей они не попадают. Тут помогло бы расширенное тестирование детей", — полагает Коновалов.