Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-19T06:37
https://ria.ru/20200519/1571639190.html
"Волки и овцы: Ход Свиньей" номинирован на итальянскую кинопремию
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571639041_190:0:1242:592_1036x0_80_0_0_dce343978f8fda700e4bfa5ef04d6f6c.jpg
РИА Новости

"Волки и овцы: Ход Свиньей" номинирован на итальянскую кинопремию

06:37 19.05.2020
1850
© Страница "Три богатыря" на YoutubeСкриншот мультфильма "Волки и овцы: Ход свиньей"
Скриншот мультфильма Волки и овцы: Ход свиньей
© Страница "Три богатыря" на Youtube
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Единственный российский мультфильм "Волки и Овцы: Ход Свиньей" представлен в номинации "Лучший анимационный полнометражный фильм" итальянской премии Cartoons on the Bay Pulcinella Awards, сообщает пресс-служба студии Wizart.
"Номинации на премию Cartoons on the Bay Pulcinella Awards - ценное профессиональное признание, которое является подтверждением качества и востребованности наших фильмов. Итальянские зрители уже имели возможность посмотреть наши фильмы во время новогодних каникул на телеканале Rai Gulp, мы надеемся, что знакомство со второй частью франшизы "Волки и Овцы" принесет им еще больше положительных эмоций", - отметил генеральный продюсер студии Юрий Москвин, чьи слова привели в пресс-службе.
Как сообщили в студии, фестиваль Cartoons on the Bay, в рамках которого состоится вручение премии Pulcinella Awards, пройдет с 3 по 5 декабря в Пескаре. Мультфильм стал единственной российской лентой, представленной в этой номинации, в прошлом году за звание лучшего полнометражного фильма боролась "Снежная Королева: Зазеркалье".
По сюжету анимационного фильма, в спокойной и размеренной жизни объединенного городка волков и овец появляются неожиданные гости - песец и маленькая овечка. Никто не ожидал, что они принесут с собой смертельную опасность, преодолеть которую можно лишь всем вместе.
30-ая серия мультфильма Простоквашино
29 апреля, 13:40Культура
Новая серия мультфильма "Простоквашино" набрала более миллиона просмотров
121003
КультураКино и сериалыНовости культуры
Рекомендуем
Врачи в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
NYT опубликовала ответ властей Москвы на статью о ситуации с COVID-19
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
Евровидение в России смотрели два миллиона зрителей
РИА.Lab. Платформа иммерсивной журналистики
Президент США Дональд Трамп
Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии
Кадр из фильма Спутник
Фильм "Спутник" выйдет в прокат в США, Великобритании и Австралии
Пожилой мужчина
Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет
Полевой мобильный госпиталь в Красноярском крае, установленный военнослужащими Центрального военного округа. Скриншот видео
В Красноярском крае развернули мобильный госпиталь на сто коек
Самолет в небе
В AmCham рассказали о слухах о возобновлении авиарейсов между РФ и США
Онлайн медицина
В России из-за коронавируса вырос спрос на онлайн-докторов
Фитнес-браслет
Эксперт рассказал, насколько точны показания фитнес-браслетов
Главный редактор русскоязычной версии сайта Ruptly Мария Дьяконова
На вебинаре SputnikPro обсудят, как делать популярное видео для соцсетей
Президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко
Глава AmCham оценил идею о выдаче ВНЖ за покупку недвижимости в России
Трансляция церемонии инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве
"Фактор Зеленского". Почему России больше не ставят его в пример
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки электронного пропуска у водителя такси на блокпосту при въезде в Москву
В Москве сообщили, что заболевшие COVID-19 пытаются оформить пропуска
Наталья Поклонская
СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
23:26В Петербурге выписали второго пациента с COVID-19, вылеченного плазмой
23:20Трамп надеется на снятие ограничений на границе с Канадой в июне
Лента новостейМолния