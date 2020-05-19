"Волки и овцы: Ход Свиньей" номинирован на итальянскую кинопремию

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Единственный российский мультфильм "Волки и Овцы: Ход Свиньей" представлен в номинации "Лучший анимационный полнометражный фильм" итальянской премии Cartoons on the Bay Pulcinella Awards, сообщает пресс-служба студии Wizart.

"Номинации на премию Cartoons on the Bay Pulcinella Awards - ценное профессиональное признание, которое является подтверждением качества и востребованности наших фильмов. Итальянские зрители уже имели возможность посмотреть наши фильмы во время новогодних каникул на телеканале Rai Gulp, мы надеемся, что знакомство со второй частью франшизы "Волки и Овцы" принесет им еще больше положительных эмоций", - отметил генеральный продюсер студии Юрий Москвин, чьи слова привели в пресс-службе.

Как сообщили в студии, фестиваль Cartoons on the Bay, в рамках которого состоится вручение премии Pulcinella Awards, пройдет с 3 по 5 декабря в Пескаре. Мультфильм стал единственной российской лентой, представленной в этой номинации, в прошлом году за звание лучшего полнометражного фильма боролась "Снежная Королева: Зазеркалье".