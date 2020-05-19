Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-19T05:19
https://ria.ru/20200519/1571638968.html
Фильм "Спутник" выйдет в прокат в США, Великобритании и Австралии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570300783_0:51:1500:896_1036x0_80_0_0_ec7c9ea123e937fe980c6f89cf8d86ce.jpg
РИА Новости

Фильм "Спутник" выйдет в прокат в США, Великобритании и Австралии

05:19 19.05.2020
7043
© Предоставлено More.tvКадр из фильма "Спутник"
Кадр из фильма Спутник
© Предоставлено More.tv
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Научно-фантастический триллер Егора Абраменко "Спутник" выйдет в прокат в США, Великобритании и Австралии 14 августа, сообщила пресс-служба Art Pictures Studio
"Старт американского проката запланирован на 14 августа — в это же время планируется релиз "Спутника" в Великобритании (дистрибьютор Vertigo films) и Австралии (Rialto Distribution). Это беспрецедентный случай для российской картины, прокат которой начнется сразу на трех иностранных территориях", - сообщила пресс-служба.
По словам пресс-службы, права на показ фильма также приобрели Франция и Германия.
Действие картины разворачивается в СССР в 1983 году. Главный герой, космонавт Константин Вешняков, возвращается на Землю и привозит с собой неожиданного "пассажира". Факты указывают на то, что в полете участники экспедиции столкнулись с новой формой жизни - и, вероятно, привезли с собой. Загадку случившегося предстоит разгадать нейрофизиологу Татьяне Климовой. Роли в триллере исполнили Оксана Акиньшина, Петр Федоров, Федор Бондарчук и другие.
Премьера фильма прошла в России 23 апреля в онлайн-кинотеатрах.
Кадр из фильма Спутник
23 апреля, 08:00Культура
Премьера карантина — фильм "Спутник" о визите внеземного паразита в СССР
3101010
КультураКино и сериалыНовости культурыПетр ФедоровОксана АкиньшинаФедор Бондарчук
Рекомендуем
Падение метеорита в Красноярским крае попало на видео
Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео
Полевой мобильный госпиталь в Красноярском крае, установленный военнослужащими Центрального военного округа. Скриншот видео
В Красноярском крае развернули мобильный госпиталь на сто коек
Президент США Дональд Трамп
Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии
РИА.Lab. Платформа иммерсивной журналистики
Президент РФ Владимир Путин
Путин обратился к российским евреям в День спасения и освобождения
Трансляция церемонии инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве
"Фактор Зеленского". Почему России больше не ставят его в пример
Самолет в небе
В AmCham рассказали о слухах о возобновлении авиарейсов между РФ и США
Наталья Поклонская
СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
Стоп-кадр видео с участием Дмитрия Красилова и Полины Гагариной
Полина Гагарина перетанцевала Пухляша из клипа Little big
Пожилой мужчина
Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет
Самолет авиакомпании Qatar Airways
Глава Qatar Airways считает бесполезным соблюдение дистанции в самолетах
Вице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного Движения 5 звезд (Д5З) Луиджи Ди Майо
Глава МИД Италии выступил против "туристических коридоров"
Крым. Гурзуф. Вид на пляж
К 27 мая власти Крыма сообщат об особенностях работы курортов летом
Вид на Землю с МКС
Россияне до конца мая смогут невооруженным глазом наблюдать МКС
Фитнес-браслет
Эксперт рассказал, насколько точны показания фитнес-браслетов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
23:26В Петербурге выписали второго пациента с COVID-19, вылеченного плазмой
23:20Трамп надеется на снятие ограничений на границе с Канадой в июне
Лента новостейМолния