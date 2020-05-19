Кроноцкий заповедник опубликовал уникальное фото лисы с зайцем

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Кроноцкий заповедник опубликовал уникальную фотографию лисы, поймавшей зайца.
"У большинства из нас, благодаря сказкам и рассказам детских писателей, в голове хранится картинка, когда лисица охотится на зайца и является его главным врагом. На самом деле все не совсем так, — поясняют сотрудники заказника. — Лисица не особо превышает в размерах зайца, поэтому основная добыча огневок, обитающих в Кроноцком заповеднике, да и по всей Камчатке, - полевки (маленькие грызуны из семейства хомяковых) и куропатки".
Поэтому, поясняют эксперты, кадр, который сделала государственный инспектор Кроноцкого заповедника Лиана Варавская возле Курильского озера — уникален.