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Туризм
2020-05-19T02:21
https://ria.ru/20200519/1571634276.html
Кроноцкий заповедник опубликовал уникальное фото лисы с зайцем
https://cdn22.img.ria.ru/images/156094/03/1560940358_0:0:2730:1536_1036x0_80_0_0_9895b84798267e1b1155b35f23ff87ec.jpg
РИА Новости

Кроноцкий заповедник опубликовал уникальное фото лисы с зайцем

02:21 19.05.2020
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© Радио Sputnik Мария СметанинаЛиса в национальном парке "Куршская коса" в Калининградской области
Лиса в национальном парке Куршская коса в Калининградской области
© Радио Sputnik Мария Сметанина
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Кроноцкий заповедник опубликовал уникальную фотографию лисы, поймавшей зайца.
"У большинства из нас, благодаря сказкам и рассказам детских писателей, в голове хранится картинка, когда лисица охотится на зайца и является его главным врагом. На самом деле все не совсем так, — поясняют сотрудники заказника. — Лисица не особо превышает в размерах зайца, поэтому основная добыча огневок, обитающих в Кроноцком заповеднике, да и по всей Камчатке, - полевки (маленькие грызуны из семейства хомяковых) и куропатки".
Поэтому, поясняют эксперты, кадр, который сделала государственный инспектор Кроноцкого заповедника Лиана Варавская возле Курильского озера — уникален.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмКроноцкий заповедник
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