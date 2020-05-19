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Заплыв за жизнью: как работает московская служба спасения на воде
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РИА Новости

Заплыв за жизнью: как работает московская служба спасения на воде

10:00 19.05.2020
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© Фото : МГПССМосковская городская поисково-спасательная служба на воде
Московская городская поисково-спасательная служба на воде
© Фото : МГПСС
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В этом году Московская городская поисково-спасательная служба (МГПСС) на воде отмечает очередной юбилей – 19 мая ей исполняется 145 лет. За почти полуторавековую историю служба неоднократно меняла свой статус и организационную основу, однако задачи ее специалистов оставались неизменными: предупреждать происшествия на столичных водоемах, спасать утопающих и оказывать помощь пострадавшим. Сайт "РИА Недвижимость" узнал, как создавалась и развивалась служба и как спасатели обеспечивают безопасность москвичей на воде сегодня.

Корнями в историю

Днем рождения современной МГПСС принято считать 19 мая 1875 года – в этот день состоялось первое собрание Московского округа Общества спасения на водах. Общество формировалось как благотворительная организация, ее основной целью было спасение утопающих на Москве-реке и Яузе. На тот момент стать членом общества могли исключительно состоятельные горожане – ежегодный взнос в организацию составлял 5 и более рублей, что по тем временам было немалой суммой.
Первый взнос в размере 200 рублей сделал голова Москвы, действительный статский советник Даниил Шумахер, в дальнейшем проводивший активную организаторскую и разъяснительную работу по привлечению финансово обеспеченных москвичей в общество. К концу первого отчетного года в нем состояли уже 197 человек.
С 1877 года Окружное правление Общество спасения на водах приступило к устройству спасательных приютов, первый из них был открыт 18 сентября у Москворецкого моста в присутствии князя Долгорукого. Второй приют на Москве-реке появился по левой стороне дамбы у Крымского моста в октябре того же года, третий построили у Бородинского моста, а четвертый – у Краснохолмского моста. Со временем приюты стали именовать спасательными станциями, так они называются и сегодня.
© Фото : МГПССПоисково-спасательная станция "Кировская"
Поисково-спасательная станция Кировская
1 из 5
Поисково-спасательная станция "Кировская"
© Фото : МГПСС
© Фото : МГПССПоисково-спасательная станция "Левобережная"
Поисково-спасательная станция Левобережная
2 из 5
Поисково-спасательная станция "Левобережная"
© Фото : МГПСС
© Фото : МГПССПоисково-спасательная станция "Фили"
Поисково-спасательная станция Фили
3 из 5
Поисково-спасательная станция "Фили"
© Фото : МГПСС
© Фото : МГПССПоисково-спасательная станция "Кожухово"
Поисково-спасательная станция Кожухово
4 из 5
Поисково-спасательная станция "Кожухово"
© Фото : МГПСС
© Фото : МГПССПоисково-спасательная станция "Крымский мост"
Поисково-спасательная станция Крымский мост
5 из 5
Поисково-спасательная станция "Крымский мост"
© Фото : МГПСС
1 из 5
Поисково-спасательная станция "Кировская"
© Фото : МГПСС
2 из 5
Поисково-спасательная станция "Левобережная"
© Фото : МГПСС
3 из 5
Поисково-спасательная станция "Фили"
© Фото : МГПСС
4 из 5
Поисково-спасательная станция "Кожухово"
© Фото : МГПСС
5 из 5
Поисково-спасательная станция "Крымский мост"
© Фото : МГПСС
"Штаб-квартиры" спасателей на воде появились у Воробьевых гор, в селах Царицыно и Косино, в деревнях Рублево, Кунцево и Строгино. Уже к 1900 году в Москве работало 11 станций, укомплектованных спасательными принадлежностями и медикаментами для оказания первой помощи, а также 72 спасательных поста. К началу XX века силами спасателей общества на водоемах и реках столицы были спасены 503 человека.
В постреволюционные годы статус будущей МГПСС неоднократно менялся. В 1918 году служба находилась в ведении Главного управления водного транспорта, затем ответственность за акваторию Москвы перешла к Центральному комитету спасения на водах при Наркомате путей сообщения и комитетам на местах. В 1928 году Московское общество спасения на водах было воссоздано уже в виде общественной организации, действующей на основании утвержденного ВЦИК СССР устава. Члены общества проводили активную разъяснительную работу по безопасности на воде, уделяли большое внимание обучению спасателей, которые, как и сегодня, прежде всего обеспечивали безопасность людей во время купаний, катания на лодках и массовых городских мероприятий.
Во время Великой Отечественной войны общество продолжало работать вплоть до конца 1943 года, большинство специалистов ушли на фронт, оставшиеся в сокращенном составе продолжали следить за безопасностью акватории Москвы. Свою деятельность спасательная службы столицы начала возобновлять в апреле 1944 года, но еще долгое время она оставалась военизированной: личному составу присваивались звания, проводились строевые занятия.
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Статус профессиональной организации за службой спасения на воде был окончательно закреплен в 1966 году. А спустя 30 лет, в 1996 году, ее обязанности переняла современная МГПСС, чьи специалисты и спасатели по сей день обеспечивают безопасность на водоемах и реках столицы.

Спасатели современности

По состоянию на 2020 год МГПСС располагает 24 поисково-спасательными станциями в акватории Москвы, рассказывает начальник службы Сергей Ежов. Под контролем спасателей находится 37% береговой линии реки Москвы, 82% береговой линии Химкинского водохранилища, 2% озер и прудов в черте города.
Если в XIXвеке комплектация станций по нынешним меркам была довольно скромной (по две лодки на каждую станцию), то сегодня в распоряжении спасателей находится внушительный парк водного транспорта и самое современное оборудование для поиска, спасения и оказания помощи людям.
© Фото : МГПССПоисково-спасательная станция "Крымский мост"
Поисково-спасательная станция Крымский мост
1 из 5
Поисково-спасательная станция "Крымский мост"
© Фото : МГПСС
© Фото : МГПССПоисково-спасательная станция "Серебряный бор"
Поисково-спасательная станция Серебряный бор
2 из 5
Поисково-спасательная станция "Серебряный бор"
© Фото : МГПСС
© Фото : МГПССПоисково-спасательная станция "Озеро Бездонное"
Поисково-спасательная станция Озеро Бездонное
3 из 5
Поисково-спасательная станция "Озеро Бездонное"
© Фото : МГПСС
© Фото : МГПССПоисково-спасательная станция "Ленинские горы"
Поисково-спасательная станция Ленинские горы
4 из 5
Поисково-спасательная станция "Ленинские горы"
© Фото : МГПСС
© Фото : МГПССПоисково-спасательная станция "Центральная"
Поисково-спасательная станция Центральная
5 из 5
Поисково-спасательная станция "Центральная"
© Фото : МГПСС
1 из 5
Поисково-спасательная станция "Крымский мост"
© Фото : МГПСС
2 из 5
Поисково-спасательная станция "Серебряный бор"
© Фото : МГПСС
3 из 5
Поисково-спасательная станция "Озеро Бездонное"
© Фото : МГПСС
4 из 5
Поисково-спасательная станция "Ленинские горы"
© Фото : МГПСС
5 из 5
Поисково-спасательная станция "Центральная"
© Фото : МГПСС
"На оснащении МГПСС находятся 180 единиц плавсредств, это как современные быстроходные катера и суда на воздушной подушке, так и надувные моторные и гребные лодки", – рассказывает Ежов. Также служба использует 29 автомобилей, среди которых 4 подвижных спасательных поста для обеспечения поисково-спасательных и профилактических работ, выездов на патрулирование удаленных водных объектов.
В своей работе служба также применяет последние технологии мониторинга. Например, для мониторинга водоемов в купальный и пожароопасный сезоны спасатели используют беспилотные летательные аппараты. С их помощью осуществляется наблюдение за акваторией и информирование горожан о правилах безопасного поведения на воде с помощью акустической системы. Кроме того, подчеркивает Ежов, беспилотники способны переносить до двух спасательных жилетов. Если дежурный, управляющий дроном, фиксирует происшествие на воде во время мониторинга, он может оперативно сбросить тонущему спасательный жилет и одновременно выслать на место группу спасателей.
Поисково-спасательная станция Серебряный Бор
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"Также у нас сформирован поисково-спасательный водолазный отряд общей численностью 398 человек. На его оснащении имеется современное поисково-спасательное оборудование и снаряжение: эхолоты, локаторы, телеуправляемые подводные аппараты и водолазные телевизионные комплексы", – перечисляет Ежов.
По его словам, круглосуточно в Москве дежурят до 70 спасателей, в том числе около 50 водолазов. В так называемые "угрожаемые периоды", например, когда температура воздуха в городе превышает отметку +25 градусов, специалистов МГПСС переводят на усиленный режим работы, на дежурства и патрулирование заступают свыше 100 человек и около 70 водолазов.
Ежемесячно московские спасатели на воде проходят аттестацию на повышение квалификации и классности. Они сдают нормативы по спортивной подготовке, оказанию первой помощи умению работать со спасательным оборудованием и снаряжением. Постоянное развитие навыков и умений, тренировки в условиях, приближенных к реальным, дают ощутимые плоды. Как отмечает начальник МГПСС, за последние пять лет силами службы в Москве спасено 600 человек, первая помощь оказана 945 пострадавшим.
"Только в 2019 году в зонах ответственности поисково-спасательных станций было спасено 117 человек. Трех пострадавших спасли с применением реанимационных технологий. Оказана первая помощь 194 пострадавшим", – говорит Ежов.
Начальник службы спасения на воде отмечает: чаще всего происшествия на воде случаются из-за несоблюдения элементарных правил поведения на водоемах и реках. В купальный сезон москвичи зачастую переоценивают свои силы во время купания, отдыхают в запрещенных и не оборудованных для водных процедур местах на Москве-реке. Причинами травм также становятся резкое ухудшение самочувствия и употребление алкогольных напитков.
"Во время купального сезона наши спасатели часто проводят профилактические рейды по пляжам и раздают листовки отдыхающим, где перечислены основные правила безопасности на воде. Важно помнить, что вода – объект повышенной опасности, и правила поведения у водоемов и на воде придуманы не просто так", – подчеркивает Ежов.
В этом году правительство столицы примет решение о старте купального сезона в Москве, который обычно открывается 1 июня, в зависимости от эпидемиологической обстановки в городе. Несмотря на это, спасатели МГПСС готовятся к летнему периоду по регламенту. Работники подразделений проходят дополнительную подготовку на базе станции "Строгино", сдают зачеты по теоретическим знаниям, отрабатывают навыки на практике. К купальному сезону также проводится плановый осмотр и ремонт парка плавсредств.

Дальнейшее развитие

В юбилейном 2020 году МГПСС планирует ввести в эксплуатацию новую поисково-спасательную станцию "Марьино", строящуюся в новой зоне отдыха в районе Капотня.
"Это позволит нам обеспечивать безопасность населения на большом участке Москвы-реки на юго-востоке столицы. Разумеется, для этих нужных будет увеличена штатная численность службы, закуплены новые катера и спецтехника", – обращает внимание Ежов.
Пополнится и парк беспилотной техники. По словам начальника МГПСС, служба закупит еще два беспилотника для дистанционного мониторинга водных объектов в новой Москве. Также на вооружение спасателей на воде поступят два водолазно-спасательных катера и судно на воздушной подушке.
"Мы также планируем открыть 6 фельдшерских пунктов для медицинского обеспечения деятельности МГПСС. Кроме того, будем внедрять и организовать электронный учет времени, которое водолазы проводят под водой. Все это поможет сделать нашу работу еще эффективнее, а безопасность москвичей на воде – надежнее", – заключает Ежов.
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