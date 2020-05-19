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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T08:00
https://ria.ru/20200519/1571630260.html
Допрыгались в клубах: коронавирус снова вспыхнул в Южной Корее
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571633049_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_7a8b0d2d60814773c58103582c3b96f0.jpg
РИА Новости

Допрыгались в клубах: коронавирус снова вспыхнул в Южной Корее

08:00 19.05.2020
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© REUTERS / Kim Hong-JiПосетители парка развлечений в Сеуле, Южная Корея
Посетители парка развлечений в Сеуле, Южная Корея
© REUTERS / Kim Hong-Ji
СЕУЛ, 19 мая — РИА Новости, Андрей Ольферт. В ночных клубах Сеула произошла вспышка коронавируса — заразились 160 человек. Это очень тревожный знак. Если первая волна COVID-19 накрыла преимущественно город Тэгу и его окрестности, то теперь бесконтрольное распространение инфекции грозит столичному региону, где проживает полстраны. Южная Корея была в шаге от победы над эпидемией, и теперь, похоже, приходится начинать все сначала.

Запретить нельзя. Работать

Почти половина из 11 тысяч инфицированных в Южной Корее — члены религиозной секты Синчхончжи. Когда в конце марта большую часть зараженных прихожан удалось найти и взять под медицинский контроль, власти ввели режим "усиленного социального дистанцирования". Кого возможно отправили на удаленку, остальным разрешили работать в масках и на расстоянии в один-два метра. Дважды в день у сотрудников проверяли температуру, регулярно дезинфицировали помещения. Число новых диагнозов COVID-19 тогда не превышало сотни в сутки.
Решение насчет компьютерных и ночных клубов, общепита, караоке и тому подобного оставили за местными властями. В Сеуле, где действовала лишь треть увеселительных заведений, число посетителей, согласно журналам учета, сократилось на 80 процентов. Поначалу подумали, что тут особой угрозы нет. Клубы закрыли временно, после того как у сотрудницы так называемого рум-салона, где посетители приватно распивают алкоголь в компании молодых собеседниц, обнаружили коронавирус. Из сотни контактировавших лиц пострадала лишь ее соседка.
К 20 апреля было порядка десяти новых инфицированных в день, и правительство объявило о переходе от "усиленного" к простому дистанцированию. Открылись национальные парки, стартовали спортивные соревнования, хоть и при пустых трибунах. Объектам массового посещения рекомендацию "прекратить работу" сменили на просьбу "по возможности воздержаться" от приема клиентов.
© REUTERS / YonhapМанекены на трибунах во время футбольного матча в Сеуле
Манекены на трибунах во время футбольного матча в Сеуле
© REUTERS / Yonhap
Манекены на трибунах во время футбольного матча в Сеуле
Сохранять строгие запреты Сеул уже не мог. В первом квартале ВВП снизился почти на полтора процента. Для страны, переживавшей падение годового роста ниже трех процентов как национальную трагедию, это очень много. Пора было оживлять экономику. И в начале мая правительство намекнуло на скорый переход к "повседневным противоэпидемическим мероприятиям". Похоже, здесь и произошла ошибка.

Вот тебе и Gangnam Style

"Золотая неделя" каникул в этом году позволила объединить День пришествия Будды, День рабочих и День детей, поэтому корейцы отправились отдыхать и путешествовать. Власти курортного острова Чечжудо угрожали исками, если в провинции появится хоть один новый заболевший. Но остров все равно посетили почти 180 тысяч человек и все было спокойно.
Шестого мая правительство, как и обещало, окончательно сняло ограничительные рекомендации. Однако в тот же день коронавирус обнаружили у 29-летнего жителя города Ёнин — это в нескольких десятках километров к югу от Сеула. Все праздники он колесил по стране, посетил десятки ресторанов и в ночь с 1 на 2 мая прошелся по пяти клубам в популярном развлекательном районе Итхэвон в центре столицы. Где он подцепил вирус, выяснить не удалось, но через пару дней стало очевидно, что заразить он успел многих.
Под подозрение попали 5517 человек, посещавших ночные клубы Итхэвона с 24 апреля по 8 мая. Среди уже выявленных больных — младший сержант командования киберопераций и военные расположенного неподалеку Министерства обороны, работник брендового магазина, сотрудник третьего по величине мобильного оператора, преподаватель младших классов, член семьи работника Службы финансового надзора и даже врач государственного центра здравоохранения, помогавший бороться с первым очагом коронавируса в Тэгу.
© AFP 2020 / Jung Yeon-jeНочной клуб в Сеуле, который был закрыт после посещения его человеком с подтвержденным коронавирусом
Ночной клуб в Сеуле, который был закрыт, после посещения его человеком с подтвержденным коронавирусом
© AFP 2020 / Jung Yeon-je
Ночной клуб в Сеуле, который был закрыт после посещения его человеком с подтвержденным коронавирусом
Порядка 90 человек — молодые люди в возрасте от 19 до 29, которые непосредственно были в клубах, остальные заразились от них или еще через одну цепочку передачи. Причем инфицированных, связанных с новым очагом, выявили в большинстве регионов страны. Немного успокаивает то, что сделали уже 46 тысяч тестов и взрывного роста заболевших пока не наблюдается.
Но эпидемиологи по-прежнему не могут выйти на 2500 человек из списка подозреваемых. Не помогает даже просмотр истории операций по кредитным картам.
Пикантность ситуации в том, что три из пяти клубов, где побывал пациент из Ёнина, популярны у представителей секс-меньшинств. А один из заразившихся после этого попарился еще и в гей-сауне. Власти пообещали всем анонимность, но рисковать мало кто хочет. Так, один студент, подрабатывавший репетитором, не решился сразу откликнуться, поскольку опасался, что это может сказаться на его учебе и последующем трудоустройстве.
К тому же проверки в клубах выявили интересный нюанс: в книгах учета на входе содержатся неточные контактные данные, часто людей пропускают и вовсе без записи. Министерству здравоохранения теперь предстоит выработать ИТ-решения для контроля посетителей. Один из вариантов уже опробовали в провинции Канвондо: предоставив все данные, пользователь получает QR-код, который демонстрирует на фейсконтроле. Информация поступает напрямую местным властям.

Ошибка или эксперимент

Профессор кафедры превентивной медицины больницы Киль при Университете Качхон Чон Чжэхун не склонен критиковать правительство за поспешную отмену ограничений. "Мы наблюдаем беспрецедентно широкое распространение инфекционного заболевания, у нас нет научной базы по его передаче и другим характеристикам, поэтому приемлемые решения приходится искать путем экспериментов. В любой момент может снова начаться эпидемия, и нужно быть крайне осторожными", — предупреждает он.
Собеседник РИА Новости подчеркивает, что поиск заразившихся в ночных клубах сложнее, чем локализация вспышки среди сектантов. Если граждане будут соблюдать закон, позволяющий использовать их персональные данные, проблему удастся решить. "Но трудность еще и в иностранцах, которые не пользуются мобильными и кредитками. Они тоже посещают наши ночные клубы", — объясняет профессор.
Председатель Корейского общества эпидемиологов Ким Донхён указывает на другой аспект: "Часть посетителей гей-клубов, опасаясь принудительного камингаута, может исчезнуть из поля зрения властей. Для того чтобы избежать социальной стигматизации, которая по-прежнему присутствует в южнокорейском обществе в отношении секс-меньшинств, необходимо подготовить план их осторожного вычисления". На его взгляд, принудительные методы действенными не будут, нужно добровольное общение на условиях анонимности.
© AP Photo / Ahn Young-joonНочной клуб в Сеуле, закрытый из-за новой вспышки коронавируса
Ночной клуб в Сеуле, закрытый из-за новой вспышки коронавируса
© AP Photo / Ahn Young-joon
Ночной клуб в Сеуле, закрытый из-за новой вспышки коронавируса
Пока же все развлекательные заведения под замком. Из-за вспышки коронавируса открытие школ отложили на неделю, до 20 мая. Как раз пройдет и двухнедельный срок с момента окончания майских праздников. И вскоре выяснится, насколько были правы эпидемиологи, опасавшиеся, что в стране немало местных источников распространения коронавируса. Очевидно одно: пока у человечества не появится вакцина или эффективное лекарство от COVID-19, расслабляться не стоит никому.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТэгуЮжная Корея
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