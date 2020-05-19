Пользователи обсуждают совместные фотографии Егора Крида и певицы Нюши

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Пользователи обсуждают совместные фотографии Егора Крида и Нюши, которые певица разместила в инстаграме после онлайн-концерта музыканта. На шоу они исполнили трек "Mr. & Mrs. Smith" из последнего Пользователи обсуждают совместные фотографии Егора Крида и Нюши, которые певица разместила в инстаграме после онлайн-концерта музыканта. На шоу они исполнили трек "Mr. & Mrs. Smith" из последнего альбома рэпера "58".

"Весь спектр эмоций с того вечера", — подписала серию кадров Нюша.

Однако подписчиков больше заинтересовали возможные отношения между музыкантами (Крид и Нюша были вместе с 2014 по 2016 год).

"Вы смотритесь как влюбленные. Ваши глаза горят", — прокомментировала @mamajonovna__98.

"Любовь, похоже, не прошла", — предположила @posetitel792.

"Вы — идеальная пара", — заявила @sharofat_010.

"Как они подходят друг другу", — поддержала @09.10.19.85.

"О боги! Как же хочется, чтобы они снова были вместе", — присоединилась к обсуждению @baydossovaelmira.

Среди такого потока восторженных комментариев, нашлись те, кто вспомнил про супруга исполнительницы — главном советнике президента Международной федерации студенческого спорта Игоре Сивове (в браке с 2017 года). С ним Нюша воспитывает дочь Симбу (1 год).

"В данной ситуации мне очень жаль мужа", — написала @olgatralkova.

"Игорь еще никого не прибил?" — спросила @kazuninatal.

"Думаю, скоро нас ждет развод. Чувства явно вернулись", — считает @my_universe_95.

"Нюша, не завидую твоему мужу", — подчеркнула @anka_anka.kz.

У пользователей была еще одна версия, объясняющая такое поведение Нюши и Егора Крида: по их мнению, музыканты устроили все это ради хайпа и пиара.

"Муж просто хочет, чтобы жена тоже что-то собой представляла", — прокомментировала @vasilina_schr.

"А можно перестать хайпить на Егоре Криде?" — попросил @shahinyasantos.

"Не хорошо ради пиара позорить мужа", — высказалась @anastasiya_sawatzki.