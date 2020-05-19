Музей Гетти и Google создали фильтр, позволяющий стать персонажем "Крика"

Он появился в приложении Google – Arts& Culture и позволяет сделать фото "в стиле" известной картины. Теперь вид с балкона можно превратить в "Звездную ночь" Винсента Ван Гога, а свое селфи – в автопортрет Фриды Кало.

Новый фильтр называется Art Tranfer. В его основе – работы из коллекции Пола Гетти. Пользователя загружают в приложении свое фото, потом выбирают из имеющихся работ знаменитых художников, включая "Ирисы" Клода Моне и "Наездницу" Марка Шагала, и на их изображениях появляются цвета, формы и узнаваемый стиль знаменитых художников.

"Искусство обладает огромной объединяющей силой, оно напоминает нам, что мы все равно вместе, несмотря на изоляцию. Когда Google предложил нам концепцию Art Transfer, она нам очень понравилась, поскольку благодаря технологиям искусственного интеллекта у людей появляется больше возможностей. Теперь они могут и создавать что-то свое, и исследовать работы из коллекции музея Гетти, узнавать о художниках, стилях и направлениях", – рассказала вице-президент Гетти по связям с общественностью Лиза Лапин.