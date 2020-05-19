Утро дома: рецепты необычных завтраков со всего мира

Бекон, колбаса и яйца — обязательные ингредиенты английского завтрака. К ним обычно добавляют жареные помидоры, грибы, тосты и запеченные бобы. Из напитков — конечно же, чай.

В Ирландии к "английскому" списку добавляют пудинг, а в Шотландии — овсяную лепешку и картофельную булочку татти (tattie).