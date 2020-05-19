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Туризм
2020-05-19T08:00
https://ria.ru/20200519/1571617899.html
Утро дома: рецепты необычных завтраков со всего мира
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РИА Новости

Утро дома: рецепты необычных завтраков со всего мира

08:00 19.05.2020
27677
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Отправиться в путешествие пока невозможно, но устроить завтрак с национальным колоритом на собственной кухне — легко! Способы представить себя завсегдатаем французского кафе или ранним клиентом бара в Тель-Авиве, а также почувствовать, как начинают день чопорные англичане или расслабленные мексиканцы, — в фотоленте РИА Новости.
© Depositphotos / fotek

Бекон, колбаса и яйца — обязательные ингредиенты английского завтрака. К ним обычно добавляют жареные помидоры, грибы, тосты и запеченные бобы. Из напитков — конечно же, чай.

В Ирландии к "английскому" списку добавляют пудинг, а в Шотландии — овсяную лепешку и картофельную булочку татти (tattie).

Английский завтрак
1 из 12

Бекон, колбаса и яйца — обязательные ингредиенты английского завтрака. К ним обычно добавляют жареные помидоры, грибы, тосты и запеченные бобы. Из напитков — конечно же, чай.

В Ирландии к "английскому" списку добавляют пудинг, а в Шотландии — овсяную лепешку и картофельную булочку татти (tattie).

© Depositphotos / fotek
© Фото : Pixabay/Ihtar

Творог, сырники, запеканки — это уже русская традиция. К этим блюдам обычно добавляют варенье, сметану и/или ягоды.

Еще вариант — оладьи или блины (они появились на Руси в IX веке).

Начинка может быть сладкой, мясной, овощной — любой.

Русский завтрак
2 из 12

Творог, сырники, запеканки — это уже русская традиция. К этим блюдам обычно добавляют варенье, сметану и/или ягоды.

Еще вариант — оладьи или блины (они появились на Руси в IX веке).

Начинка может быть сладкой, мясной, овощной — любой.

© Фото : Pixabay/Ihtar
© Фото : Pixabay/Klinski

На воде и на молоке, с добавлением сливочного масла и меда — способов приготовления утренних каш в России множество. Овсяная, гречневая, рисовая, манная, пшенная — на выбор. Пикантности добавляют специи, овощи и фрукты.

В старину каша была одним из главных обрядовых блюд и синонимом свадебного пира.

Специальную кашу повитухи готовили для рожениц, пшенкой угощали гостей после крестин, а для поминальных трапез готовили кутью.

Овсяная каша с клубникой
3 из 12

На воде и на молоке, с добавлением сливочного масла и меда — способов приготовления утренних каш в России множество. Овсяная, гречневая, рисовая, манная, пшенная — на выбор. Пикантности добавляют специи, овощи и фрукты.

В старину каша была одним из главных обрядовых блюд и синонимом свадебного пира.

Специальную кашу повитухи готовили для рожениц, пшенкой угощали гостей после крестин, а для поминальных трапез готовили кутью.

© Фото : Pixabay/Klinski
© Фото : Pixabay/DanaTentis

Шакшука — популярнейшее блюдо в Израиле. Авторами рецепта считают выходцев из Магриба, скорее всего, из Туниса.

Кушанье из яиц, жаренных в соусе из помидоров, разноцветного перца, мелко нарезанного лука, брынзы, кинзы и приправ, подают на сковороде вместе с хлебом или питой. Разнообразие завтраку придают сыры, овощи, колбаски, вяленые помидоры, кедровые орешки и зелень.

Шакшука
4 из 12

Шакшука — популярнейшее блюдо в Израиле. Авторами рецепта считают выходцев из Магриба, скорее всего, из Туниса.

Кушанье из яиц, жаренных в соусе из помидоров, разноцветного перца, мелко нарезанного лука, брынзы, кинзы и приправ, подают на сковороде вместе с хлебом или питой. Разнообразие завтраку придают сыры, овощи, колбаски, вяленые помидоры, кедровые орешки и зелень.

© Фото : Pixabay/DanaTentis
© Фото : Flickr/London Chow

Мексиканский вариант глазуньи — уэвос ранчерос. Ее укладывают на кукурузную лепешку — тортилью.

Дополняют томатами, колбасками чоризо, красной фасолью, кинзой, гуакамоле и острыми соусами. Чтобы иностранным туристам еда не казалась слишком острой, добавляют йогурт и сыр.

Мексиканское блюдо уэвос ранчерос
5 из 12

Мексиканский вариант глазуньи — уэвос ранчерос. Ее укладывают на кукурузную лепешку — тортилью.

Дополняют томатами, колбасками чоризо, красной фасолью, кинзой, гуакамоле и острыми соусами. Чтобы иностранным туристам еда не казалась слишком острой, добавляют йогурт и сыр.

© Фото : Flickr/London Chow
© Depositphotos / fanfon

В Тунисе на завтрак едят суп, вы не ослышались!

Густой, сытный и богатый белками лаблаби готовится из нута, замоченного с вечера.

В куриный бульон кладут приготовленный из перца чили и специй пастообразный соус — хариссу, а также отваренный нут с поджаркой из лука, помидоров, чеснока и кумина. В тарелку добавляют гренки, вареные яйца, дольки лимона.

Тунисский суп лаблаби
6 из 12

В Тунисе на завтрак едят суп, вы не ослышались!

Густой, сытный и богатый белками лаблаби готовится из нута, замоченного с вечера.

В куриный бульон кладут приготовленный из перца чили и специй пастообразный соус — хариссу, а также отваренный нут с поджаркой из лука, помидоров, чеснока и кумина. В тарелку добавляют гренки, вареные яйца, дольки лимона.

© Depositphotos / fanfon
© Фото : Pixabay/Daria-Yakovleva

Чуррос — сладкая обжаренная выпечка из заварного теста.

Подается в Испании на завтрак довольно часто. Иногда с начинкой.

Чуррос принято макать в чашку с горячим шоколадом, а запивать — кофе с молоком.

Чуррос
7 из 12

Чуррос — сладкая обжаренная выпечка из заварного теста.

Подается в Испании на завтрак довольно часто. Иногда с начинкой.

Чуррос принято макать в чашку с горячим шоколадом, а запивать — кофе с молоком.

© Фото : Pixabay/Daria-Yakovleva
© Фото : Pixabay/RitaE

В Германии утром накрывают своеобразный "шведский стол" — к свежим булочкам с кунжутом, тмином, маком, оливками или тыквенными семечками обязательно подают колбаски, сардельки (в Баварии — белые), ветчину, масло и сыр.

Частенько — еще и яйца, джемы и йогурты. Иногда булки заменяют тостами.

Немецкий завтрак
8 из 12

В Германии утром накрывают своеобразный "шведский стол" — к свежим булочкам с кунжутом, тмином, маком, оливками или тыквенными семечками обязательно подают колбаски, сардельки (в Баварии — белые), ветчину, масло и сыр.

Частенько — еще и яйца, джемы и йогурты. Иногда булки заменяют тостами.

© Фото : Pixabay/RitaE
© Depositphotos / ilolab

Французы к завтраку относятся просто и без изысков — традиционное меню состоит из кофе и круассана с маслом или джемом. Иногда к выпечке добавляют тост с ягодным конфитюром и стакан свежевыжатого сока.

Крепы — тонкие блинчики — встречаются чуть реже. Их делают из пшеничной муки и сладкими, на обед — из гречневой и солеными.

А в северо-западных регионах страны крепы подают с карамельной начинкой.

Традиционный французский завтрак
9 из 12

Французы к завтраку относятся просто и без изысков — традиционное меню состоит из кофе и круассана с маслом или джемом. Иногда к выпечке добавляют тост с ягодным конфитюром и стакан свежевыжатого сока.

Крепы — тонкие блинчики — встречаются чуть реже. Их делают из пшеничной муки и сладкими, на обед — из гречневой и солеными.

А в северо-западных регионах страны крепы подают с карамельной начинкой.

© Depositphotos / ilolab
© Depositphotos / Odelinde

В Швеции к утреннему столу тоже часто пекут блины (pannkakor).

Они похожи на французские крепы и подаются со взбитыми сливками и джемом.

По четвергам такую выпечку делают соленой и подают к гороховому супу.

Панкейки с голубикой
10 из 12

В Швеции к утреннему столу тоже часто пекут блины (pannkakor).

Они похожи на французские крепы и подаются со взбитыми сливками и джемом.

По четвергам такую выпечку делают соленой и подают к гороховому супу.

© Depositphotos / Odelinde
© Depositphotos / jabiru

Тост с веджимайтом/спредом — популярный завтрак в Австралии.

Спред — густую пасту темно-коричневого цвета из остатков пивного сусла и различных добавок — тонким слоем намазывают на хлеб, крекер или типично австралийские булочки Cheesymite scroll.

На вкус эта паста горько-соленая и нравится далеко не всем туристам.

Тост с пастой Vegemite
11 из 12

Тост с веджимайтом/спредом — популярный завтрак в Австралии.

Спред — густую пасту темно-коричневого цвета из остатков пивного сусла и различных добавок — тонким слоем намазывают на хлеб, крекер или типично австралийские булочки Cheesymite scroll.

На вкус эта паста горько-соленая и нравится далеко не всем туристам.

© Depositphotos / jabiru
© Depositphotos / jonanderswiken

Типичный завтрак в Норвегии — бутерброды со сладким козьим сыром брюнуст и маринованным лососем.

Сыр — светло-коричневого цвета, аромат — карамельный. Иногда к блюду добавляют ягоды можжевельника. А маринованный лосось запекают в омлете.

Бутерброды с норвежским сыром Brunost
12 из 12

Типичный завтрак в Норвегии — бутерброды со сладким козьим сыром брюнуст и маринованным лососем.

Сыр — светло-коричневого цвета, аромат — карамельный. Иногда к блюду добавляют ягоды можжевельника. А маринованный лосось запекают в омлете.

© Depositphotos / jonanderswiken
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