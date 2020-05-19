Утро дома: рецепты необычных завтраков со всего мира

Бекон, колбаса и яйца — обязательные ингредиенты английского завтрака. К ним обычно добавляют жареные помидоры, грибы, тосты и запеченные бобы. Из напитков — конечно же, чай.
В Ирландии к "английскому" списку добавляют пудинг, а в Шотландии — овсяную лепешку и картофельную булочку татти (tattie).
Бекон, колбаса и яйца — обязательные ингредиенты английского завтрака. К ним обычно добавляют жареные помидоры, грибы, тосты и запеченные бобы. Из напитков — конечно же, чай.
В Ирландии к "английскому" списку добавляют пудинг, а в Шотландии — овсяную лепешку и картофельную булочку татти (tattie).
Творог, сырники, запеканки — это уже русская традиция. К этим блюдам обычно добавляют варенье, сметану и/или ягоды.
Еще вариант — оладьи или блины (они появились на Руси в IX веке).
Начинка может быть сладкой, мясной, овощной — любой.
Творог, сырники, запеканки — это уже русская традиция. К этим блюдам обычно добавляют варенье, сметану и/или ягоды.
Еще вариант — оладьи или блины (они появились на Руси в IX веке).
Начинка может быть сладкой, мясной, овощной — любой.
На воде и на молоке, с добавлением сливочного масла и меда — способов приготовления утренних каш в России множество. Овсяная, гречневая, рисовая, манная, пшенная — на выбор. Пикантности добавляют специи, овощи и фрукты.
В старину каша была одним из главных обрядовых блюд и синонимом свадебного пира.
Специальную кашу повитухи готовили для рожениц, пшенкой угощали гостей после крестин, а для поминальных трапез готовили кутью.
На воде и на молоке, с добавлением сливочного масла и меда — способов приготовления утренних каш в России множество. Овсяная, гречневая, рисовая, манная, пшенная — на выбор. Пикантности добавляют специи, овощи и фрукты.
В старину каша была одним из главных обрядовых блюд и синонимом свадебного пира.
Специальную кашу повитухи готовили для рожениц, пшенкой угощали гостей после крестин, а для поминальных трапез готовили кутью.
Шакшука — популярнейшее блюдо в Израиле. Авторами рецепта считают выходцев из Магриба, скорее всего, из Туниса.
Кушанье из яиц, жаренных в соусе из помидоров, разноцветного перца, мелко нарезанного лука, брынзы, кинзы и приправ, подают на сковороде вместе с хлебом или питой. Разнообразие завтраку придают сыры, овощи, колбаски, вяленые помидоры, кедровые орешки и зелень.
Шакшука — популярнейшее блюдо в Израиле. Авторами рецепта считают выходцев из Магриба, скорее всего, из Туниса.
Кушанье из яиц, жаренных в соусе из помидоров, разноцветного перца, мелко нарезанного лука, брынзы, кинзы и приправ, подают на сковороде вместе с хлебом или питой. Разнообразие завтраку придают сыры, овощи, колбаски, вяленые помидоры, кедровые орешки и зелень.
Мексиканский вариант глазуньи — уэвос ранчерос. Ее укладывают на кукурузную лепешку — тортилью.
Дополняют томатами, колбасками чоризо, красной фасолью, кинзой, гуакамоле и острыми соусами. Чтобы иностранным туристам еда не казалась слишком острой, добавляют йогурт и сыр.
Мексиканский вариант глазуньи — уэвос ранчерос. Ее укладывают на кукурузную лепешку — тортилью.
Дополняют томатами, колбасками чоризо, красной фасолью, кинзой, гуакамоле и острыми соусами. Чтобы иностранным туристам еда не казалась слишком острой, добавляют йогурт и сыр.
В Тунисе на завтрак едят суп, вы не ослышались!
Густой, сытный и богатый белками лаблаби готовится из нута, замоченного с вечера.
В куриный бульон кладут приготовленный из перца чили и специй пастообразный соус — хариссу, а также отваренный нут с поджаркой из лука, помидоров, чеснока и кумина. В тарелку добавляют гренки, вареные яйца, дольки лимона.
В Тунисе на завтрак едят суп, вы не ослышались!
Густой, сытный и богатый белками лаблаби готовится из нута, замоченного с вечера.
В куриный бульон кладут приготовленный из перца чили и специй пастообразный соус — хариссу, а также отваренный нут с поджаркой из лука, помидоров, чеснока и кумина. В тарелку добавляют гренки, вареные яйца, дольки лимона.
Чуррос — сладкая обжаренная выпечка из заварного теста.
Подается в Испании на завтрак довольно часто. Иногда с начинкой.
Чуррос принято макать в чашку с горячим шоколадом, а запивать — кофе с молоком.
Чуррос — сладкая обжаренная выпечка из заварного теста.
Подается в Испании на завтрак довольно часто. Иногда с начинкой.
Чуррос принято макать в чашку с горячим шоколадом, а запивать — кофе с молоком.
В Германии утром накрывают своеобразный "шведский стол" — к свежим булочкам с кунжутом, тмином, маком, оливками или тыквенными семечками обязательно подают колбаски, сардельки (в Баварии — белые), ветчину, масло и сыр.
Частенько — еще и яйца, джемы и йогурты. Иногда булки заменяют тостами.
В Германии утром накрывают своеобразный "шведский стол" — к свежим булочкам с кунжутом, тмином, маком, оливками или тыквенными семечками обязательно подают колбаски, сардельки (в Баварии — белые), ветчину, масло и сыр.
Частенько — еще и яйца, джемы и йогурты. Иногда булки заменяют тостами.
Французы к завтраку относятся просто и без изысков — традиционное меню состоит из кофе и круассана с маслом или джемом. Иногда к выпечке добавляют тост с ягодным конфитюром и стакан свежевыжатого сока.
Крепы — тонкие блинчики — встречаются чуть реже. Их делают из пшеничной муки и сладкими, на обед — из гречневой и солеными.
А в северо-западных регионах страны крепы подают с карамельной начинкой.
Французы к завтраку относятся просто и без изысков — традиционное меню состоит из кофе и круассана с маслом или джемом. Иногда к выпечке добавляют тост с ягодным конфитюром и стакан свежевыжатого сока.
Крепы — тонкие блинчики — встречаются чуть реже. Их делают из пшеничной муки и сладкими, на обед — из гречневой и солеными.
А в северо-западных регионах страны крепы подают с карамельной начинкой.
В Швеции к утреннему столу тоже часто пекут блины (pannkakor).
Они похожи на французские крепы и подаются со взбитыми сливками и джемом.
По четвергам такую выпечку делают соленой и подают к гороховому супу.
В Швеции к утреннему столу тоже часто пекут блины (pannkakor).
Они похожи на французские крепы и подаются со взбитыми сливками и джемом.
По четвергам такую выпечку делают соленой и подают к гороховому супу.
Тост с веджимайтом/спредом — популярный завтрак в Австралии.
Спред — густую пасту темно-коричневого цвета из остатков пивного сусла и различных добавок — тонким слоем намазывают на хлеб, крекер или типично австралийские булочки Cheesymite scroll.
На вкус эта паста горько-соленая и нравится далеко не всем туристам.
Тост с веджимайтом/спредом — популярный завтрак в Австралии.
Спред — густую пасту темно-коричневого цвета из остатков пивного сусла и различных добавок — тонким слоем намазывают на хлеб, крекер или типично австралийские булочки Cheesymite scroll.
На вкус эта паста горько-соленая и нравится далеко не всем туристам.
Типичный завтрак в Норвегии — бутерброды со сладким козьим сыром брюнуст и маринованным лососем.
Сыр — светло-коричневого цвета, аромат — карамельный. Иногда к блюду добавляют ягоды можжевельника. А маринованный лосось запекают в омлете.
Типичный завтрак в Норвегии — бутерброды со сладким козьим сыром брюнуст и маринованным лососем.
Сыр — светло-коричневого цвета, аромат — карамельный. Иногда к блюду добавляют ягоды можжевельника. А маринованный лосось запекают в омлете.