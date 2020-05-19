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2020-05-19T13:37
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Вкус Италии из Ульяновской области: как фермеры создают тот самый сыр
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РИА Новости

Вкус Италии из Ульяновской области: как фермеры создают тот самый сыр

08:00 19.05.2020 (обновлено: 13:37 19.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовНарезка сыра
Нарезка сыра
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Итальянские сыры из овечьего молока получили прописку в селе Смородино Ульяновской области, где в прошлом году семья Глебовых построила новую современную ферму. Всего в России пять подобных предприятий.
В 2019 году Глебовы получили от региональных властей грант на семь миллионов рублей. Фермеры почти до основания снесли два старых коровника и построили современные овчарни, зал автоматической дойки и станцию выпойки ягнят. В новый дом заселили 250 овцематок породы тексель, 103 ярки романовской породы, трех баранов остфризской породы. Чтобы обеспечить скот полноценным кормом, его на ферме выращивают так называемым гидропонным методом — без почвы, на искусственной среде. Питание растения получают из специального раствора, окружающего корни. Предприятие стремится автоматизировать процессы, поэтому сотрудников из числа местных жителей нанимают в основном для ухода за животными.
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Элла Глебова специально училась в Италии у технолога с 40-летним стажем и с самого начала была нацелена на производство именно этого вида сыра.
"В России есть рынок сыров из овечьего молока. Рынок не такой большой, поэтому, наверное, крупные агрохолдинги пока туда не идут", — говорит фермер. Для производства используются итальянские закваски, ферменты, плесени и остальные ингредиенты, только овечье молоко фермеры получают от своих животных.
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Хорошие новостиХорошие новостиУльяновская область
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