Вкус Италии из Ульяновской области: как фермеры создают тот самый сыр

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Итальянские сыры из овечьего молока получили прописку в селе Смородино Ульяновской области, где в прошлом году семья Глебовых построила новую современную ферму. Всего в России пять подобных предприятий.

В 2019 году Глебовы получили от региональных властей грант на семь миллионов рублей. Фермеры почти до основания снесли два старых коровника и построили современные овчарни, зал автоматической дойки и станцию выпойки ягнят. В новый дом заселили 250 овцематок породы тексель, 103 ярки романовской породы, трех баранов остфризской породы. Чтобы обеспечить скот полноценным кормом, его на ферме выращивают так называемым гидропонным методом — без почвы, на искусственной среде. Питание растения получают из специального раствора, окружающего корни. Предприятие стремится автоматизировать процессы, поэтому сотрудников из числа местных жителей нанимают в основном для ухода за животными.

Элла Глебова специально училась в Италии у технолога с 40-летним стажем и с самого начала была нацелена на производство именно этого вида сыра.