На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. На территории ВДНХ и в парке "Останкино" начали гнездование птицы, занесенные в Красную книгу Москвы, сообщает пресс-служба Выставки.

"Временное отсутствие людей в зеленых зонах Выставки создает идеальные условия для их обитания, — отметил орнитолог ВДНХ, представитель Ассоциации любителей птиц Владимир Горячев. — Всего на территории ВДНХ в теплое время года насчитывается свыше 70 видов птиц, не считая водоплавающих".

Так, на территории ВДНХ появились чеглоки, которые по Красной книге столицы имеют вторую категорию как малочисленный вид с сократившейся популяцией. По данным орнитологов, по всему городу насчитывается не больше 15 пар этих пернатых хищников из соколиного семейства. Для гнездования они предпочитают светлые леса в сочетании с открытыми пространствами. Поэтому разнообразный ландшафт парка "Останкино" хорошо для них подходит.

Активно гнездится в природной зоне ВДНХ другой представитель рода соколиных — пустельга обыкновенная. В период высиживания яиц они иногда образовывают колонии из нескольких пар. Располагаются поблизости друг от друга, но защищая территорию непосредственно возле своего гнезда.

© Фото : предоставлено орнитологом ВДНХ и представителем Ассоциации любителей птиц Владимиром Горячевым Мухоловка с птенцам 1 из 3 Мухоловка с птенцам © Фото : предоставлено орнитологом ВДНХ и представителем Ассоциации любителей птиц Владимиром Горячевым © Фото : предоставлено орнитологом ВДНХ и представителем Ассоциации любителей птиц Владимиром Горячевым Птенцы пустельги 2 из 3 Птенцы пустельги © Фото : предоставлено орнитологом ВДНХ и представителем Ассоциации любителей птиц Владимиром Горячевым © Фото : предоставлено орнитологом ВДНХ и представителем Ассоциации любителей птиц Владимиром Горячевым Крачки 3 из 3 Крачки © Фото : предоставлено орнитологом ВДНХ и представителем Ассоциации любителей птиц Владимиром Горячевым 1 из 3 Мухоловка с птенцам © Фото : предоставлено орнитологом ВДНХ и представителем Ассоциации любителей птиц Владимиром Горячевым 2 из 3 Птенцы пустельги © Фото : предоставлено орнитологом ВДНХ и представителем Ассоциации любителей птиц Владимиром Горячевым 3 из 3 Крачки © Фото : предоставлено орнитологом ВДНХ и представителем Ассоциации любителей птиц Владимиром Горячевым

Еще один редкий для Москвы вид — лесная птица из отряда дятловых желна или черный дятел выводят птенцов на территории Выставки. Это самый крупный дятел России: длина его тела достигает 50 см, а вес — 500 грамм. Черное оперение и красная шапочка отличают их от других пернатых этого отряда.