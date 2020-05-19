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Туризм
2020-05-19T00:38
https://ria.ru/20200519/1571608561.html
На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571603583_0:0:1600:900_1036x0_80_0_0_b3d06ab5557871dadba2672b30f63dad.jpg
РИА Новости

На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы

00:32 19.05.2020 (обновлено: 00:38 19.05.2020)
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© Фото : предоставлено орнитологом ВДНХ и представителем Ассоциации любителей птиц Владимиром ГорячевымЖелна
Желна
© Фото : предоставлено орнитологом ВДНХ и представителем Ассоциации любителей птиц Владимиром Горячевым
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. На территории ВДНХ и в парке "Останкино" начали гнездование птицы, занесенные в Красную книгу Москвы, сообщает пресс-служба Выставки.
"Временное отсутствие людей в зеленых зонах Выставки создает идеальные условия для их обитания, — отметил орнитолог ВДНХ, представитель Ассоциации любителей птиц Владимир Горячев. — Всего на территории ВДНХ в теплое время года насчитывается свыше 70 видов птиц, не считая водоплавающих".
Так, на территории ВДНХ появились чеглоки, которые по Красной книге столицы имеют вторую категорию как малочисленный вид с сократившейся популяцией. По данным орнитологов, по всему городу насчитывается не больше 15 пар этих пернатых хищников из соколиного семейства. Для гнездования они предпочитают светлые леса в сочетании с открытыми пространствами. Поэтому разнообразный ландшафт парка "Останкино" хорошо для них подходит.
Активно гнездится в природной зоне ВДНХ другой представитель рода соколиных — пустельга обыкновенная. В период высиживания яиц они иногда образовывают колонии из нескольких пар. Располагаются поблизости друг от друга, но защищая территорию непосредственно возле своего гнезда.
© Фото : предоставлено орнитологом ВДНХ и представителем Ассоциации любителей птиц Владимиром ГорячевымМухоловка с птенцам
Мухоловка с птенцам
1 из 3
Мухоловка с птенцам
© Фото : предоставлено орнитологом ВДНХ и представителем Ассоциации любителей птиц Владимиром Горячевым
© Фото : предоставлено орнитологом ВДНХ и представителем Ассоциации любителей птиц Владимиром ГорячевымПтенцы пустельги
Птенцы пустельги
2 из 3
Птенцы пустельги
© Фото : предоставлено орнитологом ВДНХ и представителем Ассоциации любителей птиц Владимиром Горячевым
© Фото : предоставлено орнитологом ВДНХ и представителем Ассоциации любителей птиц Владимиром ГорячевымКрачки
Крачки
3 из 3
Крачки
© Фото : предоставлено орнитологом ВДНХ и представителем Ассоциации любителей птиц Владимиром Горячевым
1 из 3
Мухоловка с птенцам
© Фото : предоставлено орнитологом ВДНХ и представителем Ассоциации любителей птиц Владимиром Горячевым
2 из 3
Птенцы пустельги
© Фото : предоставлено орнитологом ВДНХ и представителем Ассоциации любителей птиц Владимиром Горячевым
3 из 3
Крачки
© Фото : предоставлено орнитологом ВДНХ и представителем Ассоциации любителей птиц Владимиром Горячевым
Еще один редкий для Москвы вид — лесная птица из отряда дятловых желна или черный дятел выводят птенцов на территории Выставки. Это самый крупный дятел России: длина его тела достигает 50 см, а вес — 500 грамм. Черное оперение и красная шапочка отличают их от других пернатых этого отряда.
Всего на территории ВДНХ, парка "Останкино" и близлежащего Ботанического сада обитают шесть видов дятлов (малый пестрый, средний пестрый, большой пестрый, белоспинный, желна и седой), два вида ястребов (тетеревятник и перепелятник) и как минимум четыре вида сов: серые неясыти, длиннохвостые неясыти, ушастые совы, а также воробьиные сычики — самые маленькие птицы из семейства совиных.
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