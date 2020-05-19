Колин Фаррелл рассказал об образе Пингвина в фильме Мэтта Ривза "Бэтмен"

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Ирландский актер Колин Фаррелл рассказал о работе в фильме Мэтта Ривза "Бэтмен", съемки которого пока Ирландский актер Колин Фаррелл рассказал о работе в фильме Мэтта Ривза "Бэтмен", съемки которого пока приостановлены из-за пандемии коронавируса, и его персонаже — злодее Пингвине (Освальд Честерфилд Кобблпот), сообщает GMA News Online.

"Я успел посниматься совсем немного. Сейчас не могу дождаться, чтобы продолжить работу, так так погружаться в этот образ было забавно и интересно", — заявил Фаррелл.

По словам актера, в картине, основанной на комиксах DC, сцен с его участием будет немного, но все они "действительно любопытные".

"Таких ролей у меня еще не было", — подчеркнул Фаррелл.

Оказалось, что актер давний поклонник историй о супергерое. В детстве ему нравилось телешоу 1960-х годов "Бэтмен" с Адамом Вестом, а после он с удовольствием смотрел одноименный фильм Тима Бертона 1989 года и знаменитую трилогию Кристофера Нолана.