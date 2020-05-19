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Культура
2020-05-19T02:30
https://ria.ru/20200519/1571605592.html
Колин Фаррелл рассказал об образе Пингвина в фильме Мэтта Ривза "Бэтмен"
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РИА Новости

Колин Фаррелл рассказал об образе Пингвина в фильме Мэтта Ривза "Бэтмен"

02:30 19.05.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАктер Колин Фаррелл на красной дорожке 70-го Каннского международного кинофестиваля.
Актер Колин Фаррелл на красной дорожке 70-го Каннского международного кинофестиваля.
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Ирландский актер Колин Фаррелл рассказал о работе в фильме Мэтта Ривза "Бэтмен", съемки которого пока приостановлены из-за пандемии коронавируса, и его персонаже — злодее Пингвине (Освальд Честерфилд Кобблпот), сообщает GMA News Online.

"Я успел посниматься совсем немного. Сейчас не могу дождаться, чтобы продолжить работу, так так погружаться в этот образ было забавно и интересно", — заявил Фаррелл.

По словам актера, в картине, основанной на комиксах DC, сцен с его участием будет немного, но все они "действительно любопытные".
"Таких ролей у меня еще не было", — подчеркнул Фаррелл.
Оказалось, что актер давний поклонник историй о супергерое. В детстве ему нравилось телешоу 1960-х годов "Бэтмен" с Адамом Вестом, а после он с удовольствием смотрел одноименный фильм Тима Бертона 1989 года и знаменитую трилогию Кристофера Нолана.
Из-за пандемии коронавируса премьеру фильма Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в роли Брюса Уэйна перенесли с июня 2021 года на октябрь того же года.
Актер Роберт Паттинсон
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