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РИА Наука
2020-05-19T09:00
https://ria.ru/20200519/1571446878.html
Ученые нашли новый способ защиты от теплового излучения пламени
https://cdn21.img.ria.ru/images/154973/33/1549733396_0:3:1280:723_1036x0_80_0_0_da06222eecdc3dd14b2f99118696414d.jpg
РИА Новости

Ученые нашли новый способ защиты от теплового излучения пламени

09:00 19.05.2020
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© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкТушение пожара на танкерах в Керченском проливе
Тушение пожара на танкерах в Керченском проливе
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) доказали, что морскую воду можно использовать для защиты людей и оборудования на нефтяных платформах от теплового излучения пожара. Результаты исследования опубликованы в "International Journal of Thermal Sciences".
Специалисты ТюмГУ совместно с коллегами из Московского энергетического института, Московского государственного университета, а также из университетов Уорвика и Кингстона (Великобритания) рассмотрели важную для практической деятельности ситуацию, когда пресная вода недоступна, и для защиты от пожара приходится использовать морскую воду.
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По словам экспертов, используя большие ресурсы пресной воды, для защиты от инфракрасного и видимого излучения пожара создают завесы из мелких капель. Капли воды поглощают и рассеивают падающее на них излучение. Такой метод называют экранированием. Завесы из капель образуются при подаче воды через многочисленные форсунки, заранее установленные на нужной высоте в опасных местах.

"Речь идет о возможном возгорании на нефтяной платформе, морском судне или на суше, недалеко от берега моря, но вдали от источников пресной воды. Важно было понять, можно ли использовать морскую воду вместо пресной и насколько такое решение эффективно", — прокомментировал один из авторов исследования, научный сотрудник лаборатории микрогидродинамических технологий Института экологической и сельскохозяйственной биологии ТюмГУ Леонид Домбровский.

По его словам, ученые построили физическую модель процесса и получили численное решение, соответствующей системы дифференциальных уравнений, которая учитывает особенности испарения морской воды под действием теплового излучения пламени с температурой на уровне 1200 градусов Цельсия.
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Ученый также рассказал, что при испарении капель морской воды диаметром 0.1-0.2 мм на поверхности капель образуется твердая корка морской соли. Повышение давление пара внутри частицы приводит к прорыву пара через отверстие, образующееся в корке соли.

"Вместе с паром в окружающий воздух выбрасывается струя концентрированного раствора морской соли, которая дробится и быстро превращается во множество мелких кристаллов. В результате, использование морской воды приводит к тому, что в нижней части капельной завесы вместо мелких капель соленой воды, можно получить сравнительно крупные полые сферические частицы соли, а также мелкие кристаллы соли", – добавил Леонид Домбровский.

По сообщениям исследователей – впервые показано, что сочетание различных тепловых и оптических особенностей завесы, получающейся при использовании морской воды, позволяет достаточно эффективно экранировать тепловое излучение пожара. Иначе говоря, морская вода может быть использована для формирования защитной завесы, например, в случае пожара на нефтяной платформе, считают эксперты.
Теоретическая и расчетная работа выполнена при поддержке частного научного фонда Великобритании "The Leverhulme Trust".
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РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаТюменский государственный университет
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