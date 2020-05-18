Спортзалы и бассейны открылись в Татарстане для индивидуальных тренировок

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Работа фитнес-центров, спортзалов и плавательных бассейнов возобновляется в Татарстане с 18 мая с условием индивидуальных занятий, сообщается на официальном портале правовой информации Республики Татарстан.

Соответствующие изменения внесены в постановление кабинета министров Республики Татарстан.

"Приостановить с 26 марта до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки деятельность спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров за исключением индивидуальных тренировок с персональным тренером при условии, что один тренер тренирует одновременно не более одного человека", - говорится в постановлении кабмина Татарстана.

Кроме того, разрешаются тренировки профессиональных спортсменов на открытом воздухе и "занятия граждан физкультурой и спортом на открытом воздухе, за исключением таких занятий на детских и спортивных площадках, расположенных в парках, скверах и во дворах многоквартирных домов, при условии одновременного участия не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров".

Также отмечается, что введенные в марте из-за санитарно-эпидемиологической обстановки ограничения не распространяются на работу музеев и библиотек, а также на предоставление экскурсионных услуг индивидуально или группам не более 5 человек, а при наличии специального радиооборудования для экскурсионного обслуживания – не более 10 человек.

Подчеркивается, что постановление вступает в силу с 18 мая.