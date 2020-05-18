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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-06-03T17:44
https://ria.ru/20200518/1572420070.html
Спортзалы и бассейны открылись в Татарстане для индивидуальных тренировок
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РИА Новости

Спортзалы и бассейны открылись в Татарстане для индивидуальных тренировок

17:42 18.05.2020 (обновлено: 17:44 03.06.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПловец в бассейне
Пловец в бассейне
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Пловец в бассейне
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Работа фитнес-центров, спортзалов и плавательных бассейнов возобновляется в Татарстане с 18 мая с условием индивидуальных занятий, сообщается на официальном портале правовой информации Республики Татарстан.
Соответствующие изменения внесены в постановление кабинета министров Республики Татарстан.
"Приостановить с 26 марта до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки деятельность спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров за исключением индивидуальных тренировок с персональным тренером при условии, что один тренер тренирует одновременно не более одного человека", - говорится в постановлении кабмина Татарстана.
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Кроме того, разрешаются тренировки профессиональных спортсменов на открытом воздухе и "занятия граждан физкультурой и спортом на открытом воздухе, за исключением таких занятий на детских и спортивных площадках, расположенных в парках, скверах и во дворах многоквартирных домов, при условии одновременного участия не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров".
Также отмечается, что введенные в марте из-за санитарно-эпидемиологической обстановки ограничения не распространяются на работу музеев и библиотек, а также на предоставление экскурсионных услуг индивидуально или группам не более 5 человек, а при наличии специального радиооборудования для экскурсионного обслуживания – не более 10 человек.
Подчеркивается, что постановление вступает в силу с 18 мая.
Всего в Татарстане зарегистрировано 2312 случаев COVID-19, выздоровело 1195 человек. 8 пациентов скончались.
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