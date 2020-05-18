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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T23:55
https://ria.ru/20200518/1571645991.html
Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569355336_0:317:3077:2048_1036x0_80_0_0_3858418dda3c4bb718f6117962c0a48c.jpg
РИА Новости

Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток

23:55 18.05.2020
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© РИА Новости / Андрей СтанавовШасси пассажирского самолета
Шасси пассажирского самолета
© РИА Новости / Андрей Станавов
ВЛАДИВОСТОК, 18 мая – РИА Новости. Вывозной рейс с россиянами по маршруту Пхукет - Бангкок - Владивосток - Новосибирск - Москва прибыл в аэропорт Владивостока, следует из данных онлайн-табло авиаузла.
Ранее генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов сообщил РИА Новости, что на борту - 245 россиян, в том числе 10 детей до двух лет.
Самолет сел во Владивостоке в 6.28 во вторник (23.28 мск понедельника). Отправление в Новосибирск планируется в 9.05 (2.05 мск).
Ранее сообщалось, что этот перелет возможен только для россиян, которые живут в Москве, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской, Магаданской, Амурской, Сахалинской, Калининградской, Еврейской автономной областях, Забайкальском, Камчатском, Приморском, Хабаровском, Алтайском, Красноярском крае, Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир СосновМоскваКрасноярский крайВладивостокТаиландОбщество
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