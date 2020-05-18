Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса

ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро будут сделаны "важные объявления" по поводу вакцин и средств профилактики коронавируса.

"Сегодня был очень важный день терапевтически касательно лекарств и вакцины. Был достигнут невероятный прогресс. Кое-какие важные объявления будут сделаны и только что были сделаны, и рынок почти на тысячу пунктов поднялся", - сказал он в понедельник на встрече с представителями ресторанного бизнеса.

Трамп не уточнил, что он имеет в виду. Ранее в понедельник американская биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса заканчивается с позитивными результатами.

Трамп ранее выражал надежду на то, что вакцина в США будет произведена к концу года или даже раньше. Он также объявил о планах обеспечить ее производство в нужном количестве на территории США.