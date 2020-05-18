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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T23:52
https://ria.ru/20200518/1571645960.html
Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571018606_0:0:2159:1214_1036x0_80_0_0_9424efe8c42f368ba8df8fbcc6d9fc6b.jpg
РИА Новости

Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса

23:52 18.05.2020
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© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп на заводе Honeywell, который производит защитные маски, в Фениксе, штат Аризона
Президент США Дональд Трамп на заводе Honeywell, который производит защитные маски, в Фениксе, штат Аризона
© REUTERS / Tom Brenner
ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро будут сделаны "важные объявления" по поводу вакцин и средств профилактики коронавируса.
"Сегодня был очень важный день терапевтически касательно лекарств и вакцины. Был достигнут невероятный прогресс. Кое-какие важные объявления будут сделаны и только что были сделаны, и рынок почти на тысячу пунктов поднялся", - сказал он в понедельник на встрече с представителями ресторанного бизнеса.
Трамп не уточнил, что он имеет в виду. Ранее в понедельник американская биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса заканчивается с позитивными результатами.
Трамп ранее выражал надежду на то, что вакцина в США будет произведена к концу года или даже раньше. Он также объявил о планах обеспечить ее производство в нужном количестве на территории США.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
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