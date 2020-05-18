Трамп раскритиковал расследование о выгуле собаки Помпео его сотрудниками

То, что вы говорите, это ужасно, это так глупо. Представляете, как глупо это звучит для всего мира?

Комментируя это, Трамп заверил, что не знаком с Линником и ничего о нем ранее не слышал, однако отметил, что как президент имеет полное право снять его с должности.