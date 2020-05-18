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2020-05-18T23:50
https://ria.ru/20200518/1571645926.html
Трамп раскритиковал расследование о выгуле собаки Помпео его сотрудниками
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РИА Новости

Трамп раскритиковал расследование о выгуле собаки Помпео его сотрудниками

23:50 18.05.2020
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вступился за госсекретаря Майка Помпео, в отношении которого генеральный инспектор госдепартамента Стив Линник начал расследование, подозревая его в том, что он заставлял сотрудников выполнять его личные поручения, в том числе выгуливать собаку.
"Я ничего не знаю об этом. Вы говорите, что в отношении него ведется расследование, потому что кто-то выгуливал его собаку? Это не выглядит как что-то значительное. Может, он занят. Может, он ведет переговоры с Ким Чен Ыном про ядерное оружие, поэтому просит: "Выгуляй мою собаку". Может, он говорит с президентом Си (Цзинпином)", - сказал он журналистам.Он предположил, что это снова происки демократов, заявив, что Помпео высококвалифицированный профессионал.

То, что вы говорите, это ужасно, это так глупо. Представляете, как глупо это звучит для всего мира?

Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
президент США
Ранее Трамп уведомил конгресс о своем намерении в связи с утратой доверия освободить от должности генерального инспектора госдепа США Стива Линика, назначенного на этот пост в 2013 году экс-главой государства Бараком Обамой.
Комментируя это, Трамп заверил, что не знаком с Линником и ничего о нем ранее не слышал, однако отметил, что как президент имеет полное право снять его с должности.
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Майк ПомпеоДональд ТрампГосударственный департамент СШАСШАВ мире
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