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Культура
2020-05-18T23:41
https://ria.ru/20200518/1571645864.html
Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем
https://cdn25.img.ria.ru/images/156298/42/1562984298_0:210:2895:1838_1036x0_80_0_0_691cfebfb1004ed09f647370836343e5.jpg
РИА Новости

Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем

23:38 18.05.2020 (обновлено: 23:41 18.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Полина Гагарина. Архивное фото
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым.
В разговоре с "360" он отметил, что если артистка решит сделать заявление касательно личной жизни, она опубликует его в своих социальных сетях — чтобы информация была "передана без искажений".
"На данный момент это все, что я могу сообщить", — заявил собеседник телеканала.
В свою очередь, Исхаков сказал "360", что не в курсе расставания.
Ранее в ряде СМИ появились новости о том, что Полина Гагарина приняла решение расстаться с фотографом Дмитрием Исхаковым после шести лет брака. Как писали издания, пара не оформила развод официально. Однако супруг певицы ушел с должности генерального директора ООО "Полина Гагарина" три недели назад. Эта компания принадлежит самой артистке, она использует ее для оформления своей деятельности.
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