Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем

В свою очередь, Исхаков сказал "360", что не в курсе расставания.

Ранее в ряде СМИ появились новости о том, что Полина Гагарина приняла решение расстаться с фотографом Дмитрием Исхаковым после шести лет брака. Как писали издания, пара не оформила развод официально. Однако супруг певицы ушел с должности генерального директора ООО "Полина Гагарина" три недели назад. Эта компания принадлежит самой артистке, она использует ее для оформления своей деятельности.