Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым.
В разговоре с "360" он отметил, что если артистка решит сделать заявление касательно личной жизни, она опубликует его в своих социальных сетях — чтобы информация была "передана без искажений".
"На данный момент это все, что я могу сообщить", — заявил собеседник телеканала.
В свою очередь, Исхаков сказал "360", что не в курсе расставания.
Ранее в ряде СМИ появились новости о том, что Полина Гагарина приняла решение расстаться с фотографом Дмитрием Исхаковым после шести лет брака. Как писали издания, пара не оформила развод официально. Однако супруг певицы ушел с должности генерального директора ООО "Полина Гагарина" три недели назад. Эта компания принадлежит самой артистке, она использует ее для оформления своей деятельности.