В Приднестровье за сутки умерли три человека с COVID-19

ТИРАСПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. За сутки в непризнанной За сутки в непризнанной Приднестровской Молдавской республике умерли три человека с COVID-19, выявлены 15 случаев заражения коронавирусом, вылечились 26 человек, сообщил в понедельник оперативный штаб ПМР по профилактике и недопущению распространения коронавируса.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в понедельник скончались три COVID-положительных пациента – женщины 86 и 70 лет, а также и 67-летний мужчина.

Сообщается, что в лаборатории Тирасполя и Кишинёва была отправлена 141 проба пациентов с подозрением на COVID-19, а также больных (повторно), кто проходит лечение в территориальных медучреждениях и идёт на поправку. "Два биоматериала остаются в работе, 15 дали положительный результат, остальные - отрицательный", - говорится в сообщении.

Кроме того, из бендерского карантинного госпиталя выписано 12 человек, а из Республиканской клинической больницы ещё 14 человек. Они больше не являются носителями коронавируса.

По данным оперштаба ПМР, коронавирус лабораторно подтвержден у 806 приднестровцев, 33 человека скончались, 386 выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.