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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T23:36
https://ria.ru/20200518/1571645828.html
В Приднестровье за сутки умерли три человека с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

В Приднестровье за сутки умерли три человека с COVID-19

23:36 18.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТИРАСПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. За сутки в непризнанной Приднестровской Молдавской республике умерли три человека с COVID-19, выявлены 15 случаев заражения коронавирусом, вылечились 26 человек, сообщил в понедельник оперативный штаб ПМР по профилактике и недопущению распространения коронавируса.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в понедельник скончались три COVID-положительных пациента – женщины 86 и 70 лет, а также и 67-летний мужчина.
Сообщается, что в лаборатории Тирасполя и Кишинёва была отправлена 141 проба пациентов с подозрением на COVID-19, а также больных (повторно), кто проходит лечение в территориальных медучреждениях и идёт на поправку. "Два биоматериала остаются в работе, 15 дали положительный результат, остальные - отрицательный", - говорится в сообщении.
Кроме того, из бендерского карантинного госпиталя выписано 12 человек, а из Республиканской клинической больницы ещё 14 человек. Они больше не являются носителями коронавируса.
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По данным оперштаба ПМР, коронавирус лабораторно подтвержден у 806 приднестровцев, 33 человека скончались, 386 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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