Вице-президент Южного Судана и его жена заразились коронавирусом

Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Первый вице-президент Первый вице-президент Южного Судана , его жена и еще несколько сотрудников его офиса заразились коронавирусом.

"Первый вице-президент Республики Южный Судан, Его Высочество Риек Машар Тени-Дургон и госпожа Анджелина Тени, а также несколько сотрудников его офиса и телохранителей показали положительный результат теста на COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы вице-президента в Facebook.

По данным в сообщении, 27 апреля вице-президент уже сдавал тест на коронавирус, тогда результат оказался отрицательным.

Сообщается, что второй тест проводился 13 мая, результаты стали известны в понедельник. После положительного результата Машар самоизолировался в своей резиденции на две недели.

"Он здоров, у него нет симптомов, это подтвердили врачи", - говорится в сообщении.