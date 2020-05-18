Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T23:33
https://ria.ru/20200518/1571645720.html
Вице-президент Южного Судана и его жена заразились коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569175956_0:0:3144:1769_1036x0_80_0_0_41c3fb4b50817016d019159425d92883.jpg
РИА Новости

Вице-президент Южного Судана и его жена заразились коронавирусом

23:33 18.05.2020
111
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Первый вице-президент Южного Судана, его жена и еще несколько сотрудников его офиса заразились коронавирусом.
"Первый вице-президент Республики Южный Судан, Его Высочество Риек Машар Тени-Дургон и госпожа Анджелина Тени, а также несколько сотрудников его офиса и телохранителей показали положительный результат теста на COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы вице-президента в Facebook.
По данным в сообщении, 27 апреля вице-президент уже сдавал тест на коронавирус, тогда результат оказался отрицательным.
Сообщается, что второй тест проводился 13 мая, результаты стали известны в понедельник. После положительного результата Машар самоизолировался в своей резиденции на две недели.
"Он здоров, у него нет симптомов, это подтвердили врачи", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
14 мая, 09:12
"Придет в каждый дом". Инфекционист развеял домыслы COVID-диссидентов
000110
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Риек МашарКоронавирусыЮжный СуданВ мире
Рекомендуем
Тестирование на коронавирус
В Приднестровье за сутки умерли три человека с COVID-19
Президент США Дональд Трамп на заводе Honeywell, который производит защитные маски, в Фениксе, штат Аризона
Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
Президент США Дональд Трамп
Трамп раскритиковал расследование о выгуле собаки Помпео его сотрудниками
Сотрудник отряда Лиза Алерт
В Саратовской области пропали двое детей
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем
Логотип социальной сети Twitter
Эксперты оценили перспективы Twitter в России
Пляж отеля в Египте
В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
Тесты на COVID-19 в лаборатории
В Пензенской области еще более 70 пациентов вылечились от COVID-19
Желна
На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
Продавец раскладывает свой товар на прилавке на Дорогомиловском рынке в Москве
Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
Очередь в центре тестирования на коронавирус в Нью-Йорке
Число случаев COVID-19 в США превысило полтора миллиона
Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер
Еврейская община соберет деньги нуждающимся на онлайн-марафоне в среду
Медики на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Минтруд не рассматривал вариант раздать средства ФНБ
01:24CNN: уволенный инспектор госдепа расследовал продажу США оружия Эр-Рияду
01:22В Чили четыре министра отправились на карантин после общения с сенаторами
01:20В России снизилось число школьников с лишним весом, заявили в ВОЗ
01:17В России стало меньше школьников, употреблявших алкоголь, заявили в ВОЗ
01:15В Минтруде рассказали о мерах по поддержке семей с детьми
01:11СМИ: офис Гордона в Киеве забросали яйцами после интервью с Гиркиным
01:05СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
00:57В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
00:51В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
Лента новостейМолния