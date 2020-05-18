Число случаев COVID-19 в США превысило полтора миллиона

ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в США превысило 1,5 миллиона человек, умерших более 90 тысяч, свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса.
По его данным, подтверждены 1 500 753 случая коронавируса, умерли 90 213 заразившихся. По обоим показателям США лидируют в мире.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.