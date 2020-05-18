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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T23:35
https://ria.ru/20200518/1571645648.html
Число случаев COVID-19 в США превысило полтора миллиона
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570337228_0:43:3072:1771_1036x0_80_0_0_dcee7ffb83d54bc049a1c6b34bab5eed.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в США превысило полтора миллиона

23:30 18.05.2020 (обновлено: 23:35 18.05.2020)
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© REUTERS / Mike SegarОчередь в центре тестирования на коронавирус в Нью-Йорке
Очередь в центре тестирования на коронавирус в Нью-Йорке
© REUTERS / Mike Segar
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в США превысило 1,5 миллиона человек, умерших более 90 тысяч, свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса.
По его данным, подтверждены 1 500 753 случая коронавируса, умерли 90 213 заразившихся. По обоим показателям США лидируют в мире.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСШАВ мире
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