Еврейская община соберет деньги нуждающимся на онлайн-марафоне в среду

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Звезды российского кино и эстрады, врачи и общественные деятели примут участие в онлайн-марафоне Российского еврейского конгресса (РЕК) в среду, чтобы собрать 10 миллионов рублей на помощь детям, пожилым людям и соцработникам, сообщили в пресс-службе РЕК.

"Десятки ведущих российских общественных и культурных деятелей, звезды телевидения и шоу-бизнеса, врачи и волонтеры 20 мая примут участие в шестичасовом благотворительном онлайн-марафоне "Будем жить!" Российского еврейского конгресса. Цель этой общероссийской акции - собрать 10 миллионов рублей благотворительных пожертвований для сохранения в условиях пандемии программ помощи пожилым и детям из социально незащищенных семей", - говорится в сообщении РЕК.

По словам организаторов, участие в марафоне подтвердили главный врач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко, поэт Вера Полозкова, музыканты Андрей Макаревич, Тамара Гвердцители, Алексей Кортнев, Валерий Сюткин, телеведущие Леонид Якубович и Владислав Флярковский, режиссер Иосиф Райхельгауз, директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак, а также спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Звезды и общественники будут выступать поочередно с подопечными и волонтерами благотворительных программ, на которые ведется сбор средств. Это дети из социально незащищенных семей, пожилые люди, участники "Программы по доставке продуктов до двери одиноким пожилым людям". Кроме того, на собранные деньги купят защитные и дезинфицирующие средства для социальных работников, которые заботятся о подопечных, пояснили в РЕК.

"На протяжении многих лет мы поддерживали работу сиделок, патронажных работников, которые ухаживали за одинокими больными пожилыми людьми, помогали бедным семьям с детьми с особыми потребностями. Тысячи детей из бедных семей были обеспечены продуктами, сезонной одеждой, школьными принадлежностями. Сейчас, в период пандемии, нам необходима помощь для того, чтобы эти проекты продолжили свою работу", - сказал президент РЕК Юрий Каннер, слова которого приводит пресс-служба конгресса. Также Каннер - инициатор марафона "Будем жить!", уточняют в пресс-службе.