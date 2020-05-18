Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-05-18T23:21
https://ria.ru/20200518/1571645571.html
Еврейская община соберет деньги нуждающимся на онлайн-марафоне в среду
https://cdn24.img.ria.ru/images/102086/40/1020864015_0:0:1000:564_1036x0_80_0_0_9480cc7a0aeceacd0c8b331e83f81759.jpg
РИА Новости

Еврейская община соберет деньги нуждающимся на онлайн-марафоне в среду

23:21 18.05.2020
197
© Фото : фото предоставлено РЕКПрезидент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер
Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер
© Фото : фото предоставлено РЕК
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Звезды российского кино и эстрады, врачи и общественные деятели примут участие в онлайн-марафоне Российского еврейского конгресса (РЕК) в среду, чтобы собрать 10 миллионов рублей на помощь детям, пожилым людям и соцработникам, сообщили в пресс-службе РЕК.
"Десятки ведущих российских общественных и культурных деятелей, звезды телевидения и шоу-бизнеса, врачи и волонтеры 20 мая примут участие в шестичасовом благотворительном онлайн-марафоне "Будем жить!" Российского еврейского конгресса. Цель этой общероссийской акции - собрать 10 миллионов рублей благотворительных пожертвований для сохранения в условиях пандемии программ помощи пожилым и детям из социально незащищенных семей", - говорится в сообщении РЕК.
По словам организаторов, участие в марафоне подтвердили главный врач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко, поэт Вера Полозкова, музыканты Андрей Макаревич, Тамара Гвердцители, Алексей Кортнев, Валерий Сюткин, телеведущие Леонид Якубович и Владислав Флярковский, режиссер Иосиф Райхельгауз, директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак, а также спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Звезды и общественники будут выступать поочередно с подопечными и волонтерами благотворительных программ, на которые ведется сбор средств. Это дети из социально незащищенных семей, пожилые люди, участники "Программы по доставке продуктов до двери одиноким пожилым людям". Кроме того, на собранные деньги купят защитные и дезинфицирующие средства для социальных работников, которые заботятся о подопечных, пояснили в РЕК.
"На протяжении многих лет мы поддерживали работу сиделок, патронажных работников, которые ухаживали за одинокими больными пожилыми людьми, помогали бедным семьям с детьми с особыми потребностями. Тысячи детей из бедных семей были обеспечены продуктами, сезонной одеждой, школьными принадлежностями. Сейчас, в период пандемии, нам необходима помощь для того, чтобы эти проекты продолжили свою работу", - сказал президент РЕК Юрий Каннер, слова которого приводит пресс-служба конгресса. Также Каннер - инициатор марафона "Будем жить!", уточняют в пресс-службе.
Марафон, который пройдет 20 мая с 14 до 20 часов, будут транслировать на сайте и в социальных сетях Российского еврейского конгресса, а также на портале Единого информационного центра еврейских организаций России по адресу: https://stopvirus.rjc.ru/marafon. Внести пожертвование можно, пройдя по этой же ссылке.
Ортодоксальный еврей разговаривает с сотрудниками службы ритуальных услуг в Иерусалиме
27 апреля, 22:10Религия и мировоззрение
ФЕОР: случаи заражения COVID-19 в еврейской общине есть только в Москве
8210173
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеРелигияРоссийский еврейский конгрессМарина ЛошакАндрей МакаревичПушкинЛеонид ЯкубовичЖизнь без преградОбщество
Рекомендуем
Плакат с напоминанием о социальной дистанции на фасаде дома в Стокгольме, Швеция
Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
Пассажиры в медицинских масках в переходе метро Гонконга
Bloomberg: более ста миллионов китайцев попали под новый карантин
Студент обедает за компьютером
Названы ускоряющие старение продукты
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем
Молодой человек на велосипеде у информационных табло с курсом валют на Тверской улице в Москве
Курс рубля вырос вслед за нефтью
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
Логотип компании Apple в Нью-Йорке
МИД прокомментировал обвинения в адрес Apple в сговоре с Россией
Медсестра в защитном снаряжении у больницы Элмхерст в районе Квинс в Нью-Йорке
США отправят в Россию 200 аппаратов ИВЛ
Президент США Дональд Трамп на заводе Honeywell, который производит защитные маски, в Фениксе, штат Аризона
Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
Медицинские работники в защитных костюмах
В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии
Минздрав назвал сроки начала клинических исследований вакцины от COVID-19
Руки
Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
Наталья Поклонская
СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
Очередь в центре тестирования на коронавирус в Нью-Йорке
Число случаев COVID-19 в США превысило полтора миллиона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24CNN: уволенный инспектор госдепа расследовал продажу США оружия Эр-Рияду
01:22В Чили четыре министра отправились на карантин после общения с сенаторами
01:20В России снизилось число школьников с лишним весом, заявили в ВОЗ
01:17В России стало меньше школьников, употреблявших алкоголь, заявили в ВОЗ
01:15В Минтруде рассказали о мерах по поддержке семей с детьми
01:11СМИ: офис Гордона в Киеве забросали яйцами после интервью с Гиркиным
01:05СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
00:57В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
00:51В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
Лента новостейМолния