Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T23:19
https://ria.ru/20200518/1571645527.html
В Израиле еще более 20 человек заразились коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904685_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_2b7607cd83503b91669f4b00c05a7385.jpg
РИА Новости

В Израиле еще более 20 человек заразились коронавирусом

23:18 18.05.2020 (обновлено: 23:19 18.05.2020)
487
© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
© AP Photo / John Minchillo
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая - РИА Новости. Более 20 новых случаев коронавирусной инфекции выявлены в Израиле с утра понедельника, общее число случаев заражения достигло к вечеру 18 мая 16 643, сообщает министерство здравоохранения.
Согласно данным минздрава на вечер понедельника, четыре пациента с коронавирусом скончались в течение дня, общее число достигло 276.
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
14 мая, 09:12
"Придет в каждый дом". Инфекционист развеял домыслы COVID-диссидентов
На данный момент Израиле коронавирусом больны 3 114 человек, 52 из них в тяжелом состоянии, 42 пациента нуждаются в искусственной вентиляции легких. Число выздоровевших на вечер понедельника составило 13 253 человека.
Израиль начал постепенный выход из режима карантина. В стране разрешено проведение массовых мероприятий с участием до 50 человек. В воскресенье возобновилась учеба в школах. С 20 мая разрешено посещать пляжи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Вчера, 18:26Распространение нового коронавируса
Ученые нашли способ снизить смертность от коронавируса
33121022
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыИзраильВ мире
Рекомендуем
Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер
Еврейская община соберет деньги нуждающимся на онлайн-марафоне в среду
Медицинские работники в защитных костюмах
В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп на заводе Honeywell, который производит защитные маски, в Фениксе, штат Аризона
Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
Очередь в центре тестирования на коронавирус в Нью-Йорке
Число случаев COVID-19 в США превысило полтора миллиона
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
Тесты на COVID-19 в лаборатории
В Пензенской области еще более 70 пациентов вылечились от COVID-19
Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Аксенов прокомментировал очередные планы Украины по "деоккупации" Крыма
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу беседует с государственным секретарем США Майком Помпео в аэропорту Эсенбога в Анкаре, Турция. 17 октября 2018
Чавушоглу и Помпео обсудили борьбу с коронавирусом
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
В Пензенской области умер двенадцатый пациент с коронавирусом
Студент обедает за компьютером
Названы ускоряющие старение продукты
Молодой человек на велосипеде у информационных табло с курсом валют на Тверской улице в Москве
Курс рубля вырос вслед за нефтью
Логотип социальной сети Twitter
Эксперты оценили перспективы Twitter в России
Самолет авиакомпании Qatar Airways
Глава Qatar Airways считает бесполезным соблюдение дистанции в самолетах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24CNN: уволенный инспектор госдепа расследовал продажу США оружия Эр-Рияду
01:22В Чили четыре министра отправились на карантин после общения с сенаторами
01:20В России снизилось число школьников с лишним весом, заявили в ВОЗ
01:17В России стало меньше школьников, употреблявших алкоголь, заявили в ВОЗ
01:15В Минтруде рассказали о мерах по поддержке семей с детьми
01:11СМИ: офис Гордона в Киеве забросали яйцами после интервью с Гиркиным
01:05СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
00:57В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
00:51В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
Лента новостейМолния