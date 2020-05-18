В Пензенской области умер двенадцатый пациент с коронавирусом

САРАТОВ, 18 мая - РИА Новости. Двенадцатый пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Пензенской области, у пожилого мужчины были тяжелые сопутствующие заболевания, сообщила в понедельник пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области к 18 мая лабораторно подтверждены 1172 случая коронавируса, выздоровели 788. К 16 мая скончались 11 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Зарегистрирована 12-я смерть. Мужчина 1953 года рождения… Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что у пациента имелся целый ряд тяжелых сопутствующих заболеваний, среди которых инсулинозависимый сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, пневмосклероз и атеросклероз.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.