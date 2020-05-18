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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T23:13
https://ria.ru/20200518/1571645425.html
В Пензенской области умер двенадцатый пациент с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569238302_0:0:3231:1818_1036x0_80_0_0_8a27e96f68600e67a4dd7837598dbf71.jpg
РИА Новости

В Пензенской области умер двенадцатый пациент с коронавирусом

23:13 18.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 18 мая - РИА Новости. Двенадцатый пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Пензенской области, у пожилого мужчины были тяжелые сопутствующие заболевания, сообщила в понедельник пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области к 18 мая лабораторно подтверждены 1172 случая коронавируса, выздоровели 788. К 16 мая скончались 11 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Зарегистрирована 12-я смерть. Мужчина 1953 года рождения… Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что у пациента имелся целый ряд тяжелых сопутствующих заболеваний, среди которых инсулинозависимый сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, пневмосклероз и атеросклероз.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоПензенская областьВ мире
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