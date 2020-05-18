Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T23:09
https://ria.ru/20200518/1571645293.html
Власти Подмосковья рассказали о региональных выплатах медработникам
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570758757_0:204:2913:1843_1036x0_80_0_0_005f7f4b8e33ddb079f8381077bf56a1.jpg
РИА Новости

Власти Подмосковья рассказали о региональных выплатах медработникам

23:09 18.05.2020
158
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВодитель и врач в автомобиле скорой помощи
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Медицинским работникам в Московской области предусмотрены ряд президентских, федеральных и региональных выплат в связи с ситуацией с коронавирусом, для их расчета планируется запустить онлайн-калькулятор, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Региональные выплаты положены медикам, работающим с 14 февраля с пациентами, у которых подтверждён COVID-19, пневмония, ОРВИ, а также с пациентами с подозрением на COVID-19, которые находятся на карантине дома, отмечают власти.
Расчет производится за каждую смену, в течение которой хоть одному пациенту с COVID-19, пневмонией или ОРВИ, была оказана медицинская помощь: врачам – 50 тысяч рублей, среднему медперсоналу – 30 тысяч рублей, младшему медперсоналу – 10 тысяч рублей, водителям – 15 тысяч рублей, прочему персоналу медучреждений – (администраторам, уборщикам) – 10 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе.
Кроме региональных выплат медицинским работникам начисляются федеральные выплаты за оказание помощи пациентам с коронавирусом. Расчет производится за отработанные смены. Выплата начисляется с 30 января в процентном отношении от среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 9 месяцев 2019 года – от 47 106 рублей.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в совещании президента РФ Владимира Путин в режиме видеоконференции
Вчера, 16:44
Есть день. Мишустин поручил устранить замечания Путина по выплатам врачам
"Как рассчитывается федеральная выплата? Для работников скорой помощи и поликлиник: врачи (80%) – 37,7 тысячи рублей, средний медперсонал (40%) – 18,8 тысячи рублей, фельдшер по приему вызовов (20%) – 9,4 тысячи рублей. Для работников стационаров: врачам (100%) – 47,1 тысячи рублей, средний медперсонал (50%) – 23,5 тысячи рублей, младший медперсонал (30%) – 14,1 тысячи рублей", - указывают власти.
Помимо федеральных и региональных надбавок медикам, работающим с коронавирусом, с 1 апреля установлена президентская выплата. Ее будут рассчитывать, исходя из факта работы с такими пациентами без привязки ко времени. Для врачей стационаров выплата составляет 80 тысяч рублей, для среднего медперсонала – 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала – 25 тысяч рублей, для врачей скорой помощи - 50 тысяч рублей, для среднего медперсонала и водителей скорой помощи – по 25 тысяч рублей, добавили в пресс-службе.
"Все выделенные средства доведены до медучреждений. В случае возникновения вопросов нужно обратиться к своему главврачу. Также работает горячая линия - 8 (495) 990-77-77 или 8 (800) 550-50-30. Кроме того, в Подмосковье планируют запустить онлайн-калькулятор для расчёта выплат медработникам", - пояснили региональные власти.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские работники
16 мая, 18:47Распространение нового коронавируса
Высший совет ЕР проследит за ситуацией с выплатами врачам в регионах
300001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМосковская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Тесты на COVID-19 в лаборатории
В Пензенской области еще более 70 пациентов вылечились от COVID-19
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Котяков не считает ситуацию на рынке труда катастрофической
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли законопроект о выплатах детям под опекой
Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер
Еврейская община соберет деньги нуждающимся на онлайн-марафоне в среду
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу беседует с государственным секретарем США Майком Помпео в аэропорту Эсенбога в Анкаре, Турция. 17 октября 2018
Чавушоглу и Помпео обсудили борьбу с коронавирусом
Очередь в центре тестирования на коронавирус в Нью-Йорке
Число случаев COVID-19 в США превысило полтора миллиона
Медицинские работники доставляют пациента в центр неотложной помощи в Нью-Йорке
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 4,6 миллиона
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
В Пензенской области умер двенадцатый пациент с коронавирусом
Витрина с лекарствами в аптеке
Эксперт прокомментировал правила онлайн-торговли лекарствами
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Вице-президент Южного Судана и его жена заразились коронавирусом
Президент США Дональд Трамп на заводе Honeywell, который производит защитные маски, в Фениксе, штат Аризона
Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
Самолет авиакомпании Qatar Airways
Глава Qatar Airways считает бесполезным соблюдение дистанции в самолетах
Тестирование на коронавирус
В Приднестровье за сутки умерли три человека с COVID-19
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
Глава Росавиации подписал приказы о господдержке группы "Аэрофлот"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24CNN: уволенный инспектор госдепа расследовал продажу США оружия Эр-Рияду
01:22В Чили четыре министра отправились на карантин после общения с сенаторами
01:20В России снизилось число школьников с лишним весом, заявили в ВОЗ
01:17В России стало меньше школьников, употреблявших алкоголь, заявили в ВОЗ
01:15В Минтруде рассказали о мерах по поддержке семей с детьми
01:11СМИ: офис Гордона в Киеве забросали яйцами после интервью с Гиркиным
01:05СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
00:57В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
00:51В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
Лента новостейМолния