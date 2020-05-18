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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T23:05
https://ria.ru/20200518/1571645263.html
Чавушоглу и Помпео обсудили борьбу с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/153086/90/1530869025_0:205:3019:1903_1036x0_80_0_0_c9e94546f56a4c3c8a7d2f01c4f74ab8.jpg
РИА Новости

Чавушоглу и Помпео обсудили борьбу с коронавирусом

23:05 18.05.2020
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© AP Photo / Pool/Cem Ozdel/Turkish Foreign MinistryМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу беседует с государственным секретарем США Майком Помпео в аэропорту Эсенбога в Анкаре, Турция. 17 октября 2018
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу беседует с государственным секретарем США Майком Помпео в аэропорту Эсенбога в Анкаре, Турция. 17 октября 2018
© AP Photo / Pool/Cem Ozdel/Turkish Foreign Ministry
АНКАРА, 18 мая - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с госсекретарем США Майком Помпео ситуацию с коронавирусом, сообщил РИА Новости представитель турецкого МИД в понедельник.
"Наш министр провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Стороны обсудили ситуацию с коронавирусом, а также затронули региональные вопросы", - сказал собеседник агентства.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Майк ПомпеоМевлют ЧавушоглуЗдоровье - ОбществоВОЗТурцияСШАВ мире
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