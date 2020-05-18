Чавушоглу и Помпео обсудили борьбу с коронавирусом

АНКАРА, 18 мая - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с госсекретарем США Майком Помпео ситуацию с коронавирусом, сообщил РИА Новости представитель турецкого МИД в понедельник.
"Наш министр провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Стороны обсудили ситуацию с коронавирусом, а также затронули региональные вопросы", - сказал собеседник агентства.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.