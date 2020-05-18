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2020-05-18T23:53
https://ria.ru/20200518/1571645163.html
Котяков не считает ситуацию на рынке труда катастрофической
https://cdn24.img.ria.ru/images/156382/06/1563820667_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7f9d59e09cfb5126b37f5ca9b08dec9f.jpg
РИА Новости

Котяков не считает ситуацию на рынке труда катастрофической

22:59 18.05.2020 (обновлено: 23:53 18.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 мая - РИА Новости. Нынешняя ситуация на рынке труда в России серьезная, но не катастрофическая, при этом число безработных в стране может расти в мае-июне, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Оцениваю ситуацию как достаточно серьезную для рынка труда РФ. Но не называю катастрофической... На сегодняшний день цифра выше по количеству зарегистрированных безработных, она достигла 1,6 миллиона человек. Мы в разных сценарных условиях в Минтруде рассматривали разные ситуации... С учетом тех прогнозных данных, которые мы видим, мы понимаем, что у нас в мае-июне количество безработных будет расти", - сказал Котяков в интервью программе "Познер" на Первом канале.
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По его словам, зарегистрированная безработица в РФ по итогам 2019 года и на начало 2020 года варьировалась на уровне 700-800 тысяч человек, а на текущую ситуацию в стране влияет ряд факторов, среди которых упрощение процедуры регистрации в центрах занятости, увеличение предельного пособия по безработице до уровня МРОТ.
"По нашей оценке, мы движемся по сценарию... 2,5 миллиона зарегистрированных безработных. Для России это число небольшое с учетом анализа опыта других стран, где показатель безработицы выше. Предпосылок к социальному взрыву я не вижу, есть определенное напряжение, выраженное в недовольстве граждан относительно карантинных мер, необходимости находиться дома, но мы видим стабилизацию с точки зрения количества зараженных", - сказал Котяков.
Он добавил, что постепенно "этот накал будет сходить".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антон КотяковКоронавирусыМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
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