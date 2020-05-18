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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T22:55
https://ria.ru/20200518/1571645018.html
Глава Qatar Airways считает бесполезным соблюдение дистанции в самолетах
https://cdn24.img.ria.ru/images/149693/64/1496936477_0:106:2101:1287_1036x0_80_0_0_5b16f4409f9467ca7db5dc34bc5a0034.jpg
РИА Новости

Глава Qatar Airways считает бесполезным соблюдение дистанции в самолетах

22:55 18.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Qatar Airways
Самолет авиакомпании Qatar Airways
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
ДОХА, 18 мая - РИА Новости. Исполнительный директор авиакомпании Qatar Airways Акбар аль-Бакер не видит смысла в соблюдении социальной дистанции в самолетах во время пандемии коронавируса.
"Вопрос соблюдения дистанции, не думаю, что это действительно будет работать в самолетах. Поддерживать в самолетах дистанцию в полтора метра - нереально. Многие медики отмечают, что вирус не распространяется по воздуху, он распространяется капельным путем. Поэтому единственный путь - сделать обязательным ношение масок, перчаток, постоянно дезинфицировать самих себя и воздушные фильтры в самолете", - сказал он в интервью телерадиовещательной корпорации BBC.
По его мнению, теперь авиакомпаниям необходимо инвестировать в дезинфекцию, и Qatar Airways уделяет этому много внимания, используя самые передовые средства. Кроме того, авиакомпания предоставляет пассажирам санитайзеры и проверяет их температуру.
Ранее в понедельник компания сообщила, что с 25 мая экипажи Qatar Airways начнут носить защитные костюмы во время полетов, а пассажиров обяжут находиться весь полет в медицинских масках. Перевозчик планирует к концу мая возобновить регулярное авиасообщение, увеличить число направлений для полетов до 50, а в июне - до 80.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Питание на борту самолета
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Qatar AirwaysВ мире
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