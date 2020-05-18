Глава Qatar Airways считает бесполезным соблюдение дистанции в самолетах

По его мнению, теперь авиакомпаниям необходимо инвестировать в дезинфекцию, и Qatar Airways уделяет этому много внимания, используя самые передовые средства. Кроме того, авиакомпания предоставляет пассажирам санитайзеры и проверяет их температуру.

Ранее в понедельник компания сообщила, что с 25 мая экипажи Qatar Airways начнут носить защитные костюмы во время полетов, а пассажиров обяжут находиться весь полет в медицинских масках. Перевозчик планирует к концу мая возобновить регулярное авиасообщение, увеличить число направлений для полетов до 50, а в июне - до 80.