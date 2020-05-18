Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 4,6 миллиона

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в мире за сутки увеличилось более чем на 93 тысячи и превысило 4,6 миллиона, умерли свыше 311 тысяч человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрировано 93 324 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 4452 пациентов. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 4 618 821, количество летальных исходов - 311 847.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 2 017 811.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.