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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T22:53
https://ria.ru/20200518/1571644930.html
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 4,6 миллиона
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570507925_0:68:3072:1795_1036x0_80_0_0_a93c5a775e0efb107d897584189b2157.jpg
РИА Новости

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 4,6 миллиона

22:53 18.05.2020
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© REUTERS / Brendan McDermidМедицинские работники доставляют пациента в центр неотложной помощи в Нью-Йорке
Медицинские работники доставляют пациента в центр неотложной помощи в Нью-Йорке
© REUTERS / Brendan McDermid
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в мире за сутки увеличилось более чем на 93 тысячи и превысило 4,6 миллиона, умерли свыше 311 тысяч человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрировано 93 324 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 4452 пациентов. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 4 618 821, количество летальных исходов - 311 847.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 2 017 811.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВесь мирВОЗВ мире
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