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2020-05-18T22:50
https://ria.ru/20200518/1571644897.html
Глава Росавиации подписал приказы о господдержке группы "Аэрофлот"
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РИА Новости

Глава Росавиации подписал приказы о господдержке группы "Аэрофлот"

22:50 18.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту "Шереметьево"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Приказы о предоставлении господдержки в 7,89 миллиарда рублей трем авиакомпаниям группы "Аэрофлот" подписаны, "Азимут" и Red Wings подали заявки на получение господдержки, всего на рассмотрении документы от шести авиакомпаний, сообщили РИА Новости в Росавиации.
"По состоянию на 18 мая завершена проверка пакета документов трех компаний группы "Аэрофлот". Первым заместителем министра транспорта – руководителем Росавиации Александром Нерадько сегодня подписаны приказы о предоставлении из федерального бюджета субсидий авиакомпаниям, входящим в состав группы "Аэрофлот", на частичную компенсацию расходов. Общая сумма предоставленных ПАО "Аэрофлот", АО "Авиакомпания Россия" и АО "Авиакомпания "Аврора" субсидий составляет 7,89 миллиарда рублей", - сказали в Росавиации.
Группа "Аэрофлот" первой предоставила в Росавиацию всю необходимую документацию.
"На рассмотрении в Росавиации находятся документы еще от шести авиакомпаний. Заявки подали "СмартАвиа", "Уральские авиалинии", "Сибирь", "Азур Эйр", "Азимут" и "Ред Вингс". В период ограничения пассажирских перевозок данная мера государственной поддержки обеспечит продолжение деятельности российских авиакомпаний и сохранение специалистов авиационного персонала гражданской авиации", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19АэрофлотФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Александр НерадькоНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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