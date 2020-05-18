Глава Росавиации подписал приказы о господдержке группы "Аэрофлот"

"На рассмотрении в Росавиации находятся документы еще от шести авиакомпаний. Заявки подали "СмартАвиа", "Уральские авиалинии", "Сибирь", "Азур Эйр", "Азимут" и "Ред Вингс". В период ограничения пассажирских перевозок данная мера государственной поддержки обеспечит продолжение деятельности российских авиакомпаний и сохранение специалистов авиационного персонала гражданской авиации", - говорится в сообщении.