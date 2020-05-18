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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-18T23:16
https://ria.ru/20200518/1571644637.html
Курс рубля вырос вслед за нефтью
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571322974_0:93:2970:1764_1036x0_80_0_0_c703e885d9a7de1cd9fba0da7176e394.jpg
РИА Новости

Курс рубля вырос вслед за нефтью

22:31 18.05.2020 (обновлено: 23:16 18.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМолодой человек на велосипеде у информационных табло с курсом валют на Тверской улице в Москве
Молодой человек на велосипеде у информационных табло с курсом валют на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль вечером уверенно рос против доллара вслед за нефтяными котировками.
Курс доллара расчетами "завтра" на 21:54 мск снижался на 81 копейку, до 72,77 рубля. Курс евро упал на 17 копеек и составил 79,45 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Ранее в понедельник доллар снижался до 72,57 рубля — это минимальный показатель с 13 марта, евро падал до 78,72 рубля — минимума с 6 марта.
Российская валюта в течение торгов понедельника уверенно росла на фоне активизации глобального спроса на рисковые активы, но главный импульс пришел от рынка нефти, который в течение дня и вечером прибавлял семь процентов.
Трейдеры оценивают возможность восстановления спроса на черное золото по мере ослабления введенных ранее карантинных ограничений в разных странах мира в связи с коронавирусом. Ожидания восстановления спроса поддерживает и снижение объемов добычи нефти странами ОПЕК+ в рамках достигнутой в апреле договоренности, а также прекращение роста запасов в США.
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Прогнозы

Во вторник курс рубля будет колебаться в диапазоне 72,5-73,5 рубля за доллар, считает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".
По его мнению, волатильность на нефтяном рынке может возрасти на этой неделе, так как инвесторы опасаются повторения ситуации с майскими фьючерсами на WTI, когда цены были выведены в отрицательную зону.
Как отмечает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс", американская валюта не смогла удержаться выше 73 рублей, а в отдельные минуты вплотную подходила к отметке 72,5.
"Ближайшая цель падения доллара — 72 рубля. Если российская валюта сумеет продавить эту планку, то мы сможем увидеть 71,4 рубля за доллар. Это может случиться в течение текущей недели и, вероятно, будет происходить более плавно, чем сегодня", — сказал он.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютМосковская биржаЭкономика
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