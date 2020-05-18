Курс рубля вырос вслед за нефтью

Молодой человек на велосипеде у информационных табло с курсом валют на Тверской улице в Москве

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль вечером уверенно рос против доллара вслед за нефтяными котировками.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21:54 мск снижался на 81 копейку, до 72,77 рубля. Курс евро упал на 17 копеек и составил 79,45 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи

Ранее в понедельник доллар снижался до 72,57 рубля — это минимальный показатель с 13 марта, евро падал до 78,72 рубля — минимума с 6 марта.

Российская валюта в течение торгов понедельника уверенно росла на фоне активизации глобального спроса на рисковые активы, но главный импульс пришел от рынка нефти, который в течение дня и вечером прибавлял семь процентов.

Трейдеры оценивают возможность восстановления спроса на черное золото по мере ослабления введенных ранее карантинных ограничений в разных странах мира в связи с коронавирусом. Ожидания восстановления спроса поддерживает и снижение объемов добычи нефти странами ОПЕК + в рамках достигнутой в апреле договоренности, а также прекращение роста запасов в США

Прогнозы

Во вторник курс рубля будет колебаться в диапазоне 72,5-73,5 рубля за доллар, считает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

По его мнению, волатильность на нефтяном рынке может возрасти на этой неделе, так как инвесторы опасаются повторения ситуации с майскими фьючерсами на WTI, когда цены были выведены в отрицательную зону.

Как отмечает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс", американская валюта не смогла удержаться выше 73 рублей, а в отдельные минуты вплотную подходила к отметке 72,5.