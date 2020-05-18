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2020-05-18T22:30
https://ria.ru/20200518/1571644595.html
В Госдуму внесли законопроект о выплатах детям под опекой
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РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект о выплатах детям под опекой

22:30 18.05.2020
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий ежемесячные выплаты на детей под опекой не ниже прожиточного минимума в регионе, сообщила пресс-служба одного из авторов законопроекта, главы комитета ГД по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Авторами законопроекта также выступили вице-спикер ГД Игорь Лебедев и депутаты Алексей Диденко, Дмитрий Свищев, Елена Строкова, Борис Пайкин.
"Законопроектом вносится изменение в пункт 3 статьи 148 Семейного кодекса Российской Федерации, согласно которому размер денежных средств, ежемесячно выплачиваемых на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, не может быть ниже прогнозируемой величины прожиточного минимума для детей в субъекте Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.
Авторы отмечают, что не во всех субъектах Российской Федерации обеспечивается содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), на уровне, необходимом для обеспечения их жизнедеятельности и сохранения здоровья, так как в ряде регионов указанные денежные средства устанавливаются в размере ниже прожиточного минимума для детей.
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"Полагаем, что право детей, находящихся под опекой (попечительством), на получение денежных средств на их содержание не ниже величины прожиточного минимума, необходимого для обеспечения их жизнедеятельности и сохранения здоровья, должно быть закреплено на федеральном уровне", - считают депутаты.
В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года.
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