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Туризм
2020-05-18T22:41
https://ria.ru/20200518/1571644557.html
Глава МИД Италии выступил против "туристических коридоров"
https://cdn23.img.ria.ru/images/148240/58/1482405874_0:0:2138:1202_1036x0_80_0_0_d2f2bcbd35d56c4d69232be604b30f4e.jpg
РИА Новости

Глава МИД Италии выступил против "туристических коридоров"

22:29 18.05.2020 (обновлено: 22:41 18.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей СтарцевВице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного "Движения 5 звезд" (Д5З) Луиджи Ди Майо
Вице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного Движения 5 звезд (Д5З) Луиджи Ди Майо
© РИА Новости / Сергей Старцев
РИМ, 18 мая - РИА Новости, Александр Логунов. Италия полагает, что все государства должны открыть границы после преодоления острой фазы пандемии коронавируса, и выступает против создания двусторонних "туристических коридоров", заявил глава МИД Луиджи Ди Майо.
В понедельник он принял участие в переговорах с европейскими коллегами о восстановлении туризма.
"Мы решили, что все вместе будем работать для проведения этого туристического сезона. Никаких туристических коридоров, созданных на основе двусторонних соглашений, не будет. Это неприемлемо и противоречит духу Европы. Если мы находимся в едином рынке и существует свобода передвижения, то после этой первой фазы пандемии все страны должны открыть границы и разделить правила безопасного передвижения туристов во время летнего туристического сезона", - сказал он в ходе видеовыступления в Facebook.
На минувшей неделе газета Corriere della Sera написала, что итальянское правительство работает над созданием "туристических партнерств" для восстановления летнего туризма, рассчитывая на создание специальных коридоров с Германией, Россией и Китаем.
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По словам Ди Майо, Италия будет на еженедельной основе предоставлять данные о ходе эпидемии по каждому из регионов, что должно помочь туроператорам, а также отменит списки нежелательных направлений Кризисного центра МИД страны.
"Мы ожидаем взаимных шагов", - сказал Ди Майо, обращаясь к европейским партнерам.
Согласно последним официальным данным, по состоянию на понедельник общее число выявленных случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 225 тысяч, свыше 125 тысяч больных выздоровели, число жертв составило 32 007 человек. Суточный рост составил 99 человек, что стало минимальным числом летальных исходов с начала карантина.
С понедельника Италия сняла почти все ограничения, введенные из-за распространения коронавируса в начале и середине марта. Открылись магазины розничной торговли, рестораны и бары, парикмахерские. Разрешено передвижение в границах одного региона без подтверждающих необходимость поездки документов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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