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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-18T22:18
https://ria.ru/20200518/1571644462.html
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли населенные пункты в Сирии
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235024_0:195:3295:2048_1036x0_80_0_0_5b5fe884ed1d7d00f4d669248e364dbd.jpg
РИА Новости

Террористы "ан-Нусры"* обстреляли населенные пункты в Сирии

22:18 18.05.2020
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© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб
© Фото : SANA
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Террористическая организация "Джебхат Ан-Нусра"* обстреляла населенные пункты в сирийской провинции Идлиб, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
Контр-адмирал напомнил, что в соответствии с российско-турецкими договоренностями с 00.01 6 марта 2020 года на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня.
"Зафиксирован один обстрел населенного пункта Дахр-Эль-Кебир, один обстрел населенного пункта Руайха, один обстрел населенного пункта Дадих, один обстрел населенного пункта Серакаб, один обстрел населенного пункта Маарет-Мухос в провинции Идлиб, один обстрел населенного пункта Мизназ в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации "Джабхат ан-Нусра"*, - заявил Журавлев.
За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииВойна в СирииДжабхат ан-НусраИдлиб (мухафаза)ТурцияАлеппоВ мире
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