Террористы "ан-Нусры"* обстреляли населенные пункты в Сирии

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Террористическая организация "Джебхат Ан-Нусра"* обстреляла населенные пункты в сирийской провинции Идлиб, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
Контр-адмирал напомнил, что в соответствии с российско-турецкими договоренностями с 00.01 6 марта 2020 года на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня.
"Зафиксирован один обстрел населенного пункта Дахр-Эль-Кебир, один обстрел населенного пункта Руайха, один обстрел населенного пункта Дадих, один обстрел населенного пункта Серакаб, один обстрел населенного пункта Маарет-Мухос в провинции Идлиб, один обстрел населенного пункта Мизназ в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации "Джабхат ан-Нусра"*, - заявил Журавлев.
За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России