Названы ускоряющие старение продукты

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Пища с высокой степенью обработки ускоряет старение клеток, выяснила научная группа из испанского Университета Наварры. Об этом сообщает Пища с высокой степенью обработки ускоряет старение клеток, выяснила научная группа из испанского Университета Наварры. Об этом сообщает La Vanguardia

Хлебобулочные изделия и снеки, газированные напитки, различные десерты, кукурузные хлопья с сахаром, полуфабрикаты и восстановленные мясные продукты считаются ультраобработанными. Такая пища отличается высоким содержанием консервантов и красителей, сахара, жира и соли, но бедна витаминами и клетчаткой.

Как отмечается в исследовании, ее употребление уменьшает концевые участки хромосом — теломеры. Они могут укорачиваться с возрастом из-за естественных процессов в организме, однако продукты с высокой степенью обработки ускоряют этот процесс.

Научная группа провела эксперимент с участием 886 человек в возрасте от 57 до 91 года. Исследователи проанализировали связь между рационом добровольцев и длинной теломеров.