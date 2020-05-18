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РИА Наука
2020-05-18T22:23
https://ria.ru/20200518/1571644401.html
Названы ускоряющие старение продукты
https://cdn22.img.ria.ru/images/148335/77/1483357765_0:585:5616:3744_1036x0_80_0_0_d77cc7a07b471655f664509fe0ece751.jpg
РИА Новости

Названы ускоряющие старение продукты

22:13 18.05.2020 (обновлено: 22:23 18.05.2020)
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© Fotolia / alexandre zveigerСтудент обедает за компьютером
Студент обедает за компьютером
© Fotolia / alexandre zveiger
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Пища с высокой степенью обработки ускоряет старение клеток, выяснила научная группа из испанского Университета Наварры. Об этом сообщает La Vanguardia.
Хлебобулочные изделия и снеки, газированные напитки, различные десерты, кукурузные хлопья с сахаром, полуфабрикаты и восстановленные мясные продукты считаются ультраобработанными. Такая пища отличается высоким содержанием консервантов и красителей, сахара, жира и соли, но бедна витаминами и клетчаткой.
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Как отмечается в исследовании, ее употребление уменьшает концевые участки хромосом — теломеры. Они могут укорачиваться с возрастом из-за естественных процессов в организме, однако продукты с высокой степенью обработки ускоряют этот процесс.
Научная группа провела эксперимент с участием 886 человек в возрасте от 57 до 91 года. Исследователи проанализировали связь между рационом добровольцев и длинной теломеров.
Согласно результатам работы, у людей, которые потребляют более трех порций ультраобработанных продуктов в день, в два раза увеличиваются шансы укорачивания теломеров.
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