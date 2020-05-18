Аксенов прокомментировал очередные планы Украины по "деоккупации" Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя очередные планы Киева по "деоккупации", назвал три причины, по которым возвращение полуострова в состав Украины невозможно.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке экспертами ведомства стратегии "деоккупации" Крыма. По его словам, окончательный формат документа еще не определен. Чиновник отметил, что стратегией Украины в этом вопросе является "игра вдолгую". Она подразумевает постоянный контроль за режимами санкционного давления и готовность государственных институтов принять Крым обратно, "когда этот момент наступит".
"Мы уже больше шести лет слышим подобные заявления от представителей украинской власти. Персоналии меняются, риторика – нет, все как под копирку. В Киеве по-прежнему смотрят на Крым, как на территорию без людей, интересы которых ничего не значат. Именно такой безмозглый подход стал причиной потери Украиной сначала нашего полуострова, а потом Донбасса", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Любые планы "деоккупации", рожденные в головах украинских "стратегов", останутся "пустым сотрясением воздуха и порчей бумаги как минимум по трем причинам", отметил он.
"Первая – это отсутствие "оккупации", вторая – категорическое нежелание крымчан быть с Украиной, и третья – мощь российских вооруженных сил. Надеюсь, что на самом деле в МИД соседней страны все это понимают. Если нет – тем хуже для них и для Украины", - написал глава региона.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".