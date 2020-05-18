Аксенов прокомментировал очередные планы Украины по "деоккупации" Крыма

"Первая – это отсутствие "оккупации", вторая – категорическое нежелание крымчан быть с Украиной, и третья – мощь российских вооруженных сил. Надеюсь, что на самом деле в МИД соседней страны все это понимают. Если нет – тем хуже для них и для Украины", - написал глава региона.