На Тамбовщине медики получили все стимулирующие выплаты в полном объеме

ТАМБОВ, 18 мая – РИА Новости. В Тамбовской области стимулирующие выплаты за апрель за оказание медицинской помощи больным с коронавирусом все причастные к этой работе сотрудники учреждений здравоохранения получили в полном объеме, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, стимулирующие выплаты за апрель на общую сумму 48,2 миллиона рублей получили 1407 работников медицинских организаций Тамбовской области. Ранее региону на эти цели уже было перечислено 105,1 миллиона рублей. Речь идет о суммах, прописанных в постановлении правительства №484 от 12 апреля, а также в постановлениb №415 от 2 апреля.

"Правительство России изменило порядок выплат стимулирующих надбавок медикам, которые оказывают помощь больным с коронавирусной инфекцией. Кроме того, губернатор области Александр Никитин принял решение поддержать тех работников медорганизаций, которые также участвуют в реализации мер по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции, но при этом не вошли в перечень указанных постановлений правительства. В их числе – уборщики, дезинфекторы, работники диагностических служб, кастелянши и буфетчицы. На эти цели выделены средства из бюджета области в сумме 8,1 миллиона рублей", - сказал представитель пресс-службы.

Конкретный перечень таких работников утверждается приказом медицинской организации по согласованию с управлением здравоохранения области.

"Мы постарались охватить всех сотрудников, задействованных в этой работе, никого не пропустить. Мы готовы рассматривать все проблемы, которые возникают в связи с начислением этих выплат. Есть недопонимание среди медицинского персонала, приходится разъяснять. Мы создали горячую линию по стимулирующим выплатам, на которую может обратиться любой сотрудник. Оперативно решаем все возникающие вопросы", - приводит пресс-служба слова начальника управления здравоохранения Тамбовской области Марины Лапочкиной.

Она уточнила, что Тамбовская область заключила с Минздравом России дополнительное соглашение на сумму 244 миллиона рублей на выплату стимулирующих надбавок медицинским работникам.

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