Тамбовская область вошла в топ-20 регионов по работе службы занятости

ТАМБОВ, 18 мая – РИА Новости. вошла в число 20 регионов России, показавших лучшие результаты работы служб занятости населения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации. Тамбовская область вошла в число 20 регионов России, показавших лучшие результаты работы служб занятости населения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Роструд подвел итоги работы региональных служб занятости населения в особый период. С 9 апреля этого года в связи с ограничениями на период пандемии органы занятости перешли на дистанционное обслуживание граждан, у которых возникла необходимость получения государственных услуг в сфере занятости. Новый формат работы предусматривает возможность подачи гражданами заявлений о поиске подходящих вакансий только в электронном виде - через федеральный портал "Общероссийская база вакансий "Работа в России"

"По итогам работы с 9 апреля по 15 мая служба занятости населения Тамбовской области в составленном Рострудом рейтинге регионов вошла в топ-20 лучших субъектов РФ. Несмотря на многократное увеличение количества обращений граждан, управление труда и занятости справляется с поставленными задачами", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, за прошедший месяц в центры занятости населения области через портал "Работа в России" поступило 3600 обращений, что втрое превысило количество обращений в обычный период. Все заявления, поступившие в указанный период, рассмотрены в установленные сроки и по ним приняты решения в соответствии с законом о занятости населения.

"За это время 3400 человек признано безработными, им назначено соответствующее пособие", - сказал собеседник агентства.