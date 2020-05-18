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Тамбовская область
2020-05-18T22:08
https://ria.ru/20200518/1571644182.html
Тамбовская область вошла в топ-20 регионов по работе службы занятости
https://cdn23.img.ria.ru/images/148862/90/1488629045_0:458:4400:2933_1036x0_80_0_0_90c6e448f14f472f850a5cc7d50fdd7e.jpg
РИА Новости

Тамбовская область вошла в топ-20 регионов по работе службы занятости

22:08 18.05.2020
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© Fotolia / Sergey LavrentevВид на Тамбов
Вид на Тамбов
© Fotolia / Sergey Lavrentev
ТАМБОВ, 18 мая – РИА Новости. Тамбовская область вошла в число 20 регионов России, показавших лучшие результаты работы служб занятости населения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Роструд подвел итоги работы региональных служб занятости населения в особый период. С 9 апреля этого года в связи с ограничениями на период пандемии органы занятости перешли на дистанционное обслуживание граждан, у которых возникла необходимость получения государственных услуг в сфере занятости. Новый формат работы предусматривает возможность подачи гражданами заявлений о поиске подходящих вакансий только в электронном виде - через федеральный портал "Общероссийская база вакансий "Работа в России".
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"По итогам работы с 9 апреля по 15 мая служба занятости населения Тамбовской области в составленном Рострудом рейтинге регионов вошла в топ-20 лучших субъектов РФ. Несмотря на многократное увеличение количества обращений граждан, управление труда и занятости справляется с поставленными задачами", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, за прошедший месяц в центры занятости населения области через портал "Работа в России" поступило 3600 обращений, что втрое превысило количество обращений в обычный период. Все заявления, поступившие в указанный период, рассмотрены в установленные сроки и по ним приняты решения в соответствии с законом о занятости населения.
"За это время 3400 человек признано безработными, им назначено соответствующее пособие", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на 18 мая количество безработных в области составляет 6139 человек, при уровне безработицы 1,2, что значительно ниже среднероссийского показателя. Количество заявленных работодателями области вакансий составляет 8240.
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