Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-18T22:06
https://ria.ru/20200518/1571644152.html
Выставка работ Рафаэля вновь откроется в Риме 2 июня
https://cdn22.img.ria.ru/images/147677/22/1476772265_0:0:3071:1727_1036x0_80_0_0_61609ad5e11f518815fc8006a261093c.jpg
РИА Новости

Выставка работ Рафаэля вновь откроется в Риме 2 июня

22:05 18.05.2020 (обновлено: 22:06 18.05.2020)
164
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПосетительница у автопортрета художника Рафаэля Санти на открытии выставки "Рафаэль. Поэзия образа" в ГМИИ им. Пушкина
Посетительница у автопортрета художника Рафаэля Санти на открытии выставки Рафаэль. Поэзия образа в ГМИИ им. Пушкина
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
РИМ, 18 мая - РИА Новости, Александр Логунов. Крупная выставка Рафаэля, приуроченная к 500-летней годовщине смерти гения эпохи Возрождения, вновь откроется для публики 2 июня, сообщили журналистам в римской галерее Scuderie del Quirinale ("Квиринальские конюшни").
Выставка "Рафаэль. 1520-1483" открылась 5 марта, но из-за распространения коронавируса и введенного карантина успела проработать всего три дня, за которые успела принять 6 тысяч посетителей.
Всего же на выставку было продано 77 тысяч билетов. Она включает более 120 работ великого художника, больше половины из которых ни разу не собирались в рамках одного выставочного пространства. Примечательно, что 2 июня должно было стать последним днем ее работы.
"Выставка, приостановленная примерно на три месяца из-за чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, будет открыта до 30 августа благодаря готовности и солидарности музейных учреждений и коллекционеров, одолживших работы", - поясняют организаторы в пресс-релизе. Отмечается, что для защиты сотрудников и посетителей галерея предпримет чрезвычайные меры безопасности.
Италия с понедельника сняла большинство ограничений, введенных для сдерживания эпидемии в начале и середине марта. Разрешение на открытие получили и музеи, однако, как заявил РИА Новости генеральный директор государственных музеев Италии Антонио Лампис, большинство из них откроется для публики 2 июня.
Люди на площади у замка Сфорца в Милане
16 мая, 21:57Распространение нового коронавируса
В Италии 18 мая откроют рестораны и парикмахерские
010000
КультураНовости культурыВыставкиРафаэль СантиИталия
Рекомендуем
Вице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного Движения 5 звезд (Д5З) Луиджи Ди Майо
Глава МИД Италии выступил против "туристических коридоров"
Жители Мадрида во время прогулки после ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса в Испании
В Испании ужесточили масочный режим
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Россия и Турция провели патрулирование в сирийской провинции Хасеке
Студент обедает за компьютером
Названы ускоряющие старение продукты
Военные действия в провинции Идлиб
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли населенные пункты в Сирии
Девушка в защитной маске едет на самокате по улице в Нью-Йорке
Названы новые симптомы воспалительного синдрома, связанного с COVID-19
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
В Саратовской области у умершего от пневмонии младенца выявили COVID-19
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли законопроект о выплатах детям под опекой
Торговый зал магазина
Глава Подмосковья назвал условие открытия магазинов стройматериалов
Города мира. Брюссель
В Бельгии возобновилась учеба в школах
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Аксенов прокомментировал очередные планы Украины по "деоккупации" Крыма
Контейнерная зона в Узбекистане
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане приблизилось к 2,8 тысячи
Место обрушения в Одессе
Эксперты назвали возможную причину обрушения стены в доме в Одессе
Предметы для здорового образа жизни
Сбросивший 22 килограмма мужчина раскрыл секрет похудения
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу беседует с государственным секретарем США Майком Помпео в аэропорту Эсенбога в Анкаре, Турция. 17 октября 2018
Чавушоглу и Помпео обсудили борьбу с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:22В Чили четыре министра отправились на карантин после общения с сенаторами
01:20В России снизилось число школьников с лишним весом, заявили в ВОЗ
01:17В России стало меньше школьников, употреблявших алкоголь, заявили в ВОЗ
01:15В Минтруде рассказали о мерах по поддержке семей с детьми
01:11СМИ: офис Гордона в Киеве забросали яйцами после интервью с Гиркиным
01:05СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
00:57В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
00:51В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
Лента новостейМолния