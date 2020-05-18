Выставка работ Рафаэля вновь откроется в Риме 2 июня

Посетительница у автопортрета художника Рафаэля Санти на открытии выставки "Рафаэль. Поэзия образа" в ГМИИ им. Пушкина

РИМ, 18 мая - РИА Новости, Александр Логунов. Крупная выставка Рафаэля, приуроченная к 500-летней годовщине смерти гения эпохи Возрождения, вновь откроется для публики 2 июня, сообщили журналистам в римской галерее Scuderie del Quirinale ("Квиринальские конюшни").

Выставка "Рафаэль. 1520-1483" открылась 5 марта, но из-за распространения коронавируса и введенного карантина успела проработать всего три дня, за которые успела принять 6 тысяч посетителей.

Всего же на выставку было продано 77 тысяч билетов. Она включает более 120 работ великого художника, больше половины из которых ни разу не собирались в рамках одного выставочного пространства. Примечательно, что 2 июня должно было стать последним днем ее работы.

"Выставка, приостановленная примерно на три месяца из-за чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, будет открыта до 30 августа благодаря готовности и солидарности музейных учреждений и коллекционеров, одолживших работы", - поясняют организаторы в пресс-релизе. Отмечается, что для защиты сотрудников и посетителей галерея предпримет чрезвычайные меры безопасности.