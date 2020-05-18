Выставка работ Рафаэля вновь откроется в Риме 2 июня

РИМ, 18 мая - РИА Новости, Александр Логунов. Крупная выставка Рафаэля, приуроченная к 500-летней годовщине смерти гения эпохи Возрождения, вновь откроется для публики 2 июня, сообщили журналистам в римской галерее Scuderie del Quirinale ("Квиринальские конюшни").
Выставка "Рафаэль. 1520-1483" открылась 5 марта, но из-за распространения коронавируса и введенного карантина успела проработать всего три дня, за которые успела принять 6 тысяч посетителей.
Всего же на выставку было продано 77 тысяч билетов. Она включает более 120 работ великого художника, больше половины из которых ни разу не собирались в рамках одного выставочного пространства. Примечательно, что 2 июня должно было стать последним днем ее работы.
"Выставка, приостановленная примерно на три месяца из-за чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, будет открыта до 30 августа благодаря готовности и солидарности музейных учреждений и коллекционеров, одолживших работы", - поясняют организаторы в пресс-релизе. Отмечается, что для защиты сотрудников и посетителей галерея предпримет чрезвычайные меры безопасности.
Италия с понедельника сняла большинство ограничений, введенных для сдерживания эпидемии в начале и середине марта. Разрешение на открытие получили и музеи, однако, как заявил РИА Новости генеральный директор государственных музеев Италии Антонио Лампис, большинство из них откроется для публики 2 июня.