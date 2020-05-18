В Саратовской области у умершего от пневмонии младенца выявили COVID-19

Он отметил, что мальчик родился маловесным в неполной семье из категории социального риска и после рождения получал специализированное лечение в отделении патологии новорожденных на базе клинического перинатального центра области с врожденным пороком развития центральной нервной системы.

По его словам, ребенок поступил в Новоузенскую районную больницу в крайне тяжелом состоянии с признаками заболевания бронхолегочного характера. Он отметил, что мать мальчика за медицинской помощью для него в течение нескольких дней с начала развития заболевания не обращалась, но, с ее слов, последние дни ребенок много спал. На место оперативно прибыла бригада санитарной авиации, которая определила тактику лечения на месте, так как мальчик был в нетранспортабельном состоянии.