В Саратовской области у умершего от пневмонии младенца выявили COVID-19

САРАТОВ, 18 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Коронавирусную инфекцию выявили у шестимесячного ребенка, умершего от пневмонии в городе Новоузенске Саратовской области, сообщил РИА Новости советник министра здравоохранения региона Александр Колоколов.
Ранее глава Минздрава области Олег Костин сообщил, что шестимесячный ребенок в понедельник скончался от пневмонии. Вице-губернатор Александр Стрелюхин отметил, что этот случай требует расследования.
"Результат исследования на COVID-19 дал положительный результат. Патологоанатомическим исследованием диагноз "двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией", подтвержден", — сказал Колоколов.
Он отметил, что мальчик родился маловесным в неполной семье из категории социального риска и после рождения получал специализированное лечение в отделении патологии новорожденных на базе клинического перинатального центра области с врожденным пороком развития центральной нервной системы.
По его словам, ребенок поступил в Новоузенскую районную больницу в крайне тяжелом состоянии с признаками заболевания бронхолегочного характера. Он отметил, что мать мальчика за медицинской помощью для него в течение нескольких дней с начала развития заболевания не обращалась, но, с ее слов, последние дни ребенок много спал. На место оперативно прибыла бригада санитарной авиации, которая определила тактику лечения на месте, так как мальчик был в нетранспортабельном состоянии.
"Ребенка незамедлительно перевели на искусственную вентиляцию легких, начата инфузионная и антибактериальная терапия. На следующий день реаниматологом областной детской больницы констатирована отрицательная динамика состояния, а впоследствии смерть ребенка", — рассказал собеседник агентства.
Всего в области лабораторно подтвержден 1871 случай заражения коронавирусом, в том числе 117 за последние сутки. Скончались 39 пациентов с COVID-19, выздоровели 463.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.