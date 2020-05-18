Эксперты назвали возможную причину обрушения стены в доме в Одессе

Отмечается, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью", наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.