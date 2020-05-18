Эксперты назвали возможную причину обрушения стены в доме в Одессе

КИЕВ, 18 мая - РИА Новости. Причиной обрушения стены в жилом доме в Одессе могли стать земляные работы неподалеку, полиция возбудила дело, заявил в понедельник начальник главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех.
Ранее в понедельник Госслужба Украины по ЧС сообщила об обрушении стены жилого дома в Одессе. Вследствие обрушения, по предварительным данным, никто не пострадал, частично разрушены несколько квартир.
"Дом имел небольшой крен. По словам экспертов, к обрушению могло привести смещение грунта. На стройплощадке был незапертый экскаватор, но рабочий отсутствовал", - цитирует Беха местное издание "Думская".
Отмечается, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью", наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Бех сообщил, что жителей дома отселят во временное жилье. "Сейчас мы ждем возвращения людей домой. После проведения необходимых действий они будут перевезены к определенному мэрией месту временного проживания", - цитирует Беха пресс-служба Нацполиции Украины.