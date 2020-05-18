Глава Подмосковья назвал условие открытия магазинов стройматериалов

В несколько этапов. Как регионы РФ возвращаются к жизни после карантина?

В несколько этапов. Как регионы РФ возвращаются к жизни после карантина?

Он подчеркнул, что для региона это очень важно, поскольку торговля составляет четверть ВРП.

Промышленные предприятия в Подмосковье начинают работать с понедельника, снимается с паузы бюджетное, жилое и коммерческое строительство, сообщал ранее губернатор. При этом пропуска в Подмосковье и после 18 мая продолжают действовать, непродовольственная торговля, в том числе стройматериалами, остается в удаленном формате.