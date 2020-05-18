Глава Подмосковья назвал условие открытия магазинов стройматериалов

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Торговля строительными материалами в Подмосковье откроется, если темпы по снижению заболеваемости COVID-19 сохранятся, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Если мы пойдем таким же темпом по снижению, там же есть коэффициент распространения и репродукции, если мы дальше будем падать, пока у нас где-то 0.9-0.95, он постоянно в движении, то мы откроем следующее - это торговля строительными материалами", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24".
Он подчеркнул, что для региона это очень важно, поскольку торговля составляет четверть ВРП.
"Наша задача следующими открыть компании, моллы, которые продают строительные материалы", - добавил Воробьев.
Промышленные предприятия в Подмосковье начинают работать с понедельника, снимается с паузы бюджетное, жилое и коммерческое строительство, сообщал ранее губернатор. При этом пропуска в Подмосковье и после 18 мая продолжают действовать, непродовольственная торговля, в том числе стройматериалами, остается в удаленном формате.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.